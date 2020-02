Známy slovenský herec v novom filme: Prácu na trileri Sviňa si pochvaľuje

BRATISLAVA - Slovenský herec Marko Igonda je spokojný s prácou na trileri Sviňa, ktorý vo štvrtok prišiel do slovenských kín. Na novinke spojili sily režisérka a scenáristka Mariana Čengel Solčanská a producent Rudolf Biermann, ktorý sa po rokoch práce s filmom po prvý raz posadil i na režisérsku stoličku.

„Pre mňa bolo spojenie Mariana a Biermann režijne veľmi zaujímavé, aj autorsky spolu so Soltészom,“ vyznal sa v rozhovore Igonda. „Prilákala ma najmä téma filmu a potom tie dlhoročné vzťahy. S Marianou aj s Rudolfom som už robil predtým osve, tým pádom sme mali k sebe bližšie. Fungovala tam tá psychologická skratka, že oni vedeli, kto som ja, ja som vedel, kto sú oni a na tom pľaci potom bola absolútna sloboda. Každý rozumel, čo chce ten druhý povedať,“ ozrejmil 46-ročný rodák zo Žiliny.

Ako herec priznal, filmom je veľmi zasiahnutý, pričom úprimne obdivuje aj výkony svojich hereckých kolegov. „Som z filmu nadšený a som nadšený aj z toho, ako hrali moji kolegovia, hlavne tie dievčatá... Všetci hrali krásne a naplnili tú tému, ktorá, si myslím, že Slovensku má čo povedať. Je to síce fikcia, ale môže sa to pokojne stať...,“ podotkol známy interpret, ktorý sa podľa vlastných slov popri nakrúcaní filmu s nadšením pustil i do Soltészovej knihy Sviňa, ktorá snímke slúžila ako predloha.

„S Arpádom sme sa zoznámili na jednej dokrútke, kde mi dal svoje knihy a hneď som šiel na to. Pri stvárňovaní mojej postavy som sa však nechal viesť skôr Marianinou a Rudolfovou úpravou,“ priznal Igonda, ktorého film napokon podľa jeho slov chytil za srdce o niečo viac ako samotná kniha. „Každý vám povie, že miluje knižnú predlohu a že ten film tomu vždy trošku uberie. Ja si myslím, že obraz s hudbou je silnejší ako iba fantázia. Pri filme musíte do toho nejakým spôsobom zakomponovať aj oči a ten vizuál, myslím si, že to je viac,“ uviedol.