Kucherenko priznala ďalšiu plastiku: Pery a prsia nie sú jediné... TOTO ju stálo 7000€!

BRATISLAVA - Silvia Kucherenko (36) musí často čeliť kritike verejnosti, najviac štipľavých poznámok si doteraz odniesla kvôli svojmu vzhľadu. Na sociálnych sieťach sa pravidelne rozoberajú jej plastiky a väčšina sledovateľov si myslí, že blondínka je upravená od hlavy až po päty. Najnovšie sa k jednému svojmu zákroku vyjadrila, a to úplne otvorene!

Nie je žiadnym tajomstvom, že Silvia si svojho času nechala urobiť silikónové prsia, no a o tom, že veľkosť jej pier nie je tiež úplne prirodzená, ani nemusí byť reč. Tu však počet jej vylepšení takmer končí, teda okrem jednej maličkosti, ktorá jej výrazne zmenila črty tváre. Kontroverzná plavovláska otvorene prehovorila o plastike nosa.

Ten má urobený už dlhé roky. V minulosti kvôli tomu pri počítaní zákrokov na túto časť tváre aj pozabudla. Aktuálne sa však rozhodla uviesť veci na pravú mieru a ukončiť tak všetky diskusie.napísala na svoj Instagram s tým, že podľa nej je to v dnešnej dobe už úplne normálnou záležitosťou.

Silvia Kucherenko si pred rokmi nechala vylepšiť nos. Zmena je naozaj výrazná. Zdroj: Instagram S.K.

Je známe, že nový nos nie je práve lacnou investíciou, no Silvia zaň vyvalila mimoriadne mastnú sumu. Do parády si ju totiž mal vziať chirurg, ktorému cez ruky prešlo aj množstvo svetových celebrít. „Nebola to lacná záležitosť, stál cca 6000€, možno aj 7000€, fakt si cenu už proste nepamätám. Ale hľadala som dôsledne, lebo nos je najdominantnejšia črta tváre a keď sa "pokazí", tam už toho veľa nenarobíte,” povedala úprimne a prezradila, že si ho vylepšiť nechala vo Viedni, keďže spomínaný lekár cestuje po celom svete.

Na záver Silvia ešte motivovala svojich fanúšikov, aby sa nebáli zbaviť sa svojich nedostatkov, ktoré im prekážajú. „Ak sa vám niečo na sebe nepáči, napredujte a zmeňte to. Nečakajte, kým vám okolie dá povolenie. Či už ide o postavu, život, akým žijete, vlasy, nos, atď.” dodala pod fotografiou na sociálnej sieti. A čo vy, obetovali by ste takúto mastnú sumičku, aby ste boli so svojím zovňajškom spokojnejší?