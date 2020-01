Silvia Kucherenko sa bije do pŕs: Nie som zlatokopka! Ale... toto je moja cena!

BRATISLAVA - Silvia Kucherenko (37) je síce po rozvode so svojim manželom Sergejom (49) single, no o návrhy od mužov, ktorí by ju chceli pozvať na rande, núdzu nemá. Silvia však vyhlasuje, že nie je dostupná, a najnovšie odkázala, na koľko si cení svoje "služby".