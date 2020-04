Bývalá farmárka šla pod nôž: Najprv rozchod a teraz... Nechala si urobiť prsia!

KOŠICE – Nie je to tak dávno, čo si účastníci markizáckej Farmy Nicoletta Tóthová (25) a Martin „Robinho“ Mihálik (22) dali zbohom. Len pred pár dňami sa medzi nimi rozpútala doslova rozchodová instagramová vojna, keď jeden na druhého nevedeli nájsť pekné slova. Hnedovlasá východniarka sa s rozchodom vyrovnáva po svojom. Zverila sa do rúk lekárov a nechala si urobiť prsia!

V markizáckej reality šou našli jeden v druhom oporu a ťahali to spolu približne pol roka. Ich láske však odzvonilo a dnes si poriadne nevedia prísť na meno. Obaja majú výhrady k správaniu toho druhého a nakladajú si jedna radosť. Kým Martin sa podľa Niky nevie vyjadrovať a má byť k*rva v chlapskom prevedení, ona mala vraj podľa neho zažiť gangbang a správať sa ako fúria.

Nech je ako chce, rodáčka z Veľkých Kapušian sa s rozchodom vyrovnáva po svojom. Dala si totiž urobiť prsia v košickej nemocnici. Určite to plánovala dlhšie, no v danej situácii to vyzerá tak, akoby šlo o odpoveď na zbohom, ktoré si dali s Mihálikom. „No čaute, už mám po. Nevládzem moc rozprávať, strašne ma tlačí hrudník. O 11 ma, myslím, dooperovali, o pol 12 som vstala, zvracala som, ale všetko je v poriadku. Len bolesti mám neskutočné. 3 – 4 dni a malo by to byť v pohode. S rukami tiež viem pohybovať viac-menej,“ prihovorila sa v pondelok svojim fanúšikom cez Instagram.

Nicoletta si tak nechala zväčšiť svoje ženské prednosti, no vybralo si to svoju daň, a to poriadne bolesti. „Tá bolesť hrudníka, to je nenormálne, že ani bárs ležať, ani sedieť. Stále sa mi ťažko rozpráva, aj strašne ťažko dýcha. Dúfam, že v piatok už budem fakt viac v pohode,“ vyjadrila sa Nika, ktorá už je v pohodlí svojej postele doma. „Už som doma. Ale spala som asi tak 20 minút alebo polhodinku, lebo absolútne sa mi nedá spať, také mám bolesti. Ani nejem. Včera som zjedla len piškóty a vypila vodu a dnes polku žemle, aby som mohla zjesť antibiotiká. Absolútne v žiadnej polohe neviem spať, ležať. Posteľ mám vyvýšenú,“ opísala svoj momentálny stav exfarmárka.

Naskytá sa však otázka, ako je možné, že v danej situácii, aká vládne na celom svete, jej prsia vôbec urobili. Operácie sú totiž obmedzené len na tie, ktoré sú nevyhnutné pre záchranu života. Aj to však bývalá účastníčka reality šou a dnes už single baba vysvetlila. „Ohľadom doktora, ktorý ma operoval, neviem, ako to je, nechcem vám klamať. Doktor Švehlík, ktorý ma vlastne operoval, je jediný na východe alebo na celom Slovensku, ktorý operuje v tejto situácii, ktorá vlastne teraz je. Viem, že môj doktor oficiálne môže operovať, takže sa nebojte, nebola som načierno na prsia,“ dodala na záver svojho príhovoru fanúšikom Nicoletta.

Tej sa však lekár poriadne čudoval a neveril tomu, že jej telo prijme silikóny tak, ako by malo. „Doktor neveril, keďže mám strašne pevnú kožu a málo kože, dávali sme veľké implantáty, fakt sa čudujú, že čoho som schopná a vôbec som nebola nejaký ťažký pacient, čo sa týka starostlivosti, takže aj sama sebe sa čudujem,“ povedala Tóthová. Nuž, kým ukáže svoje nové bomby v plnej kráse, si asi ešte počkáme, ale už zo záberu z nemocnice je vidieť, že si dopriala!