Šokujúca zmena v živote Silvie Kucherenko: Napráva chyby z minulosti!

Boj s novým vírusom COVID-19 zasiahol celý svet a neobišiel ani Slovensko. V rámci prevencie pozatvárali svoje brány školy a deťom i rodičom cez nečakané "prázdniny" nezostáva iné, ako zvládnuť samoštúdium z pohodlia domova. Výnimkou nie je ani Silvia Kucherenko, ktorá sa so svojím synom Alexandrom učí každý deň. Čoskoro však naňho nebude už iba dohliadať. Aj ju totiž čaká štúdium.

Návrat do školy

Majiteľku najväčších slovenských pier totiž len nedávno prijali na vysokú školu, kde si Silvia zvolila odbor masmediálnej komunikácie. Z blond modelky by tak v budúcnosti mohla byť práve novinárka. Zameranie si sexi mamička nevybrala náhodou. Práve tento odbor jej učaroval ešte za študentských čias. Po niekoľkých ročníkoch ju však modeling zlákal natoľko, že trnavskú univerzitu opustila.

So synom Alexandrom sa Silvia Kucherenko poctivo učí doma. Zdroj: Instagram S.K.

Krása však nie je večná a diplom zo školy sa raz určite zíde. To blondínka dobre vie a snáď aj preto sa Silvia rozhodla, že si budúcnosť seba i svojho syna poistí titulom a vráti sa naspäť do školských lavíc. „Takže som oficiálne vysokoškoláčka a idem študovať to, čomu sa venujem roky a čo ma baví a chcem to mať hlavne podchytené z tej odbornej stránky,” pochválila sa na svojom Instagrame.

Silvia Kucherenko sa rozhodla vrátiť k štúdiu. Zdroj: Instagram S.K.

Lepší spôsob, ako ísť synovi príkladom, asi ani nemohla vymyslieť. Navyše, domácu karanténu tak využije naozaj zmysluplne. Silvii tlieskame a držíme palce.

Silvia Kucherenko dala v minulosti pred školou prednosť modelingu. Teraz to chce napraviť. Zdroj: Instagram S.K.