FOTO Pamätáte si Lauru z Búrlivého vína? Nový účes a výrazné líčenie... Aha, ako vyzerá DNES!

Laura Hritzová si v Búrlivom víne zahrala dcéru Moniky Hilmerovej, Lauru.

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Wau, to je to malé dievčatko?! Laura Hritzová sa do povedomia širokej verejnosti dostala vďaka seriálu Búrlivé víno, kde stvárnila dcéru Moniky Hilmerovej. V čase premiéry markizáckeho počinu mala herečka len 12 rokov. Dnes má už 19 a... Pozrite, ako vyzerá!