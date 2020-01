Mokráňová prvýkrát ukázala novú lásku: Poznáme detaily... Fúú, to vyzerá vážne!

BRATISLAVA - Konečne ho priviedla do spoločnosti! Už niekoľko mesiacov je Lucia Mokráňová (28) opäť šťastná a spokojná. Začiatkom októbra minulého roka priznala, že viac nie je sama a po svojom boku má nového muža, jeho identitu si však nechávala pre seba. Aktuálne si fešáka priviedla na markizácku párty, kde doslova zažiarili. Pozrite, ako im to pristane a... Prezradila nám o ňom viac!

Lucka sa novou láskou už nejaký ten piatok vôbec netají. Avšak odkedy prezradila, že nie je sama a šťastie našla po boku tajomného neznámeho, žiadne detaily prezrádzať nechcela a súkromie si chránila. Teda až doteraz.

Blond kráska sa totiž rozhodla, že je najvyšší čas, aby svoju polovičku vzala do spoločnosti. Ako sme sa dozvedeli, tento krok vyšpekulovala ona sama a Martina sa iba nenápadne spýtala, či by s ňou nechcel ísť na markizácku párty. A on bez problémov súhlasil.

V momente, keď vkročili do podniku v centre Bratislavy, sa na dvojicu upriamila všetka pozornosť. My sme, samozrejme, Luciu oslovil aj na rozhovor, kde sme sa zaujímali, ako to medzi nimi vyzerá. No a zdá sa, že ich vzťah je už viac ako vážny.prezradila nám šťastná kráska, čo znie ako naozaj veľký záväzok a zdá sa, že pár už seriózne premýšľa nad spoločnou budúcnosťou.

Lucia pri Martinovi doslova žiari šťastím a spokojnosťou. Zdroj: TV MARKÍZA ​

Niekdajšia farmárka nám porozprávala, čomu sa jej polovička venuje, aký je medzi nimi vekový rozdiel a dozvedeli sme sa aj niekoľko ďalších pikošiek z jej súkromia. Čo všetko nám Lucia prezradila, sa dozviete v našom videorozhovore vyššie!