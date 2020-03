Tehotná Mokráňová šokuje: Balí kufre a... Zbohom!

Blondínka už onedlho svojmu Martinovi privedie na svet vytúžené bábätko. Už dávnejšie prezradila, že dieťatko spoločne plánovali a nešlo o žiadnu náhodičku. A to aj napriek tomu, že sú spolu pomerne krátke obdobie. Ako sa však hovorí, roky nie sú žiadnou istotou, že pár spolu skutočne zostane . No a keď chémia zapracuje a zaľúbenci prídu na to, že toto je to pravé, často do toho skrátka "praštia". A to bol presne prípad blondínky a jej priateľa, ktorí od začiatku vedeli, že sú pre seba stvorení.

Dvojica teraz spolu chystá ďalší krok k spoločnej budúcnosti. Tehotenské bruško už Lucka neskryje a novopečená mamička sa z nej stane v priebehu len pár mesiacov. Aj to je dôvod, prečo sa rozhodla zmeniť život od základov a opustiť Bratislavu.prekvapila blondínka v markizáckom Teleráne.

Lucia Mokráňová sa z Bratislavy sťahuje do Žiliny. Tam býva jej partner Martin. Zdroj: TV MARKÍZA

Moderátorke Kvetke Horváthovej to samozrejme nedalo a pýtala sa, či ide do Žiliny preto, lebo odtiaľ pochádza jej partner Martin. To Lucka potvrdila, rovnako ako skutočnosť, že ju tam čaká rodinný dom so záhradou, kde potom budú vychovávať spoločné dieťatko. „Všetko je to pre nás nové,” uzavrela fitneska, ktorá aktuálne žiari šťastím viac ako kedykoľvek predtým.