Matka "radodajka" vytočila tehotnú Mokráňovú: Dajte si facku!

Do akcie sa totiž opäť pustili "matky radodajky". Tento pojem sa akosi ustálil ako pomenovanie ženy, ktoré už majú tehotenstvo za sebou, a tak si myslia, že majú na materstvo hotový patent. S takýmito dámami sa často musia vysporiadať najmä známe osobnosti, ktoré na sociálnych sieťach sledujú tisíce ľudí. Nedávno si svoje kvôli kúpaniu v teplej vode vypočula tenistka Dominika Cibulková, no a aktuálne prišiel rad aj na Luciu.

Bývalá markizáčka totiž zverejnila video svojej dennej rutiny. Po náročných týždňoch, kedy ju tehotenstvo obralo o sily a jediné, čo si jej telo pýtalo, bol spánok, sa opäť vybrala do fitka. Pri tejto príležitosti nakrútila aj video s cvikmi vhodnými pre tehuľky s tým, že ak sa cítia dobre, pohyb im neuškodí, no treba na to ísť zľahka. No a ako to už býva, niektoré ženy sa inšpirovali a vyjadrili jej podporu, iné zasa zostali zhrozené a certifikovanú trénerku potrebovali obšťasniť svojimi radami.

„Takto riskovať. Veď cvičenie počká. Môžeš cvičiť po pôrode. Neriskovala by som zdravie môjho dieťaťa a živiť vlastné," napísala istá Monika. K tej sa následne pripojila pani Renáta a tá Lucii naložila, čo sa do nej vošlo. „Tieto ženy musia cvičiť za každú cenu... Takéto ženy sa nevedia vcítiť do dieťatka. Veď nech si po pôrode cvičí koľko chce, ale im ide o to, aby hlavne nepribrali," pustila sa fitnesky.

Lucia Mokráňová pobúrila niektoré mamičky. Zdroj: Instagram L.M.

Blondínke vytkli, že tréningom ohrozuje svoje bábätko. Zdroj: Instagram L.M.

A zašla ešte ďalej. „Nadrapovať sa s veľkým bruchom, aby sme boli in, lebo dnešná doba si to žiada. Stavím sa, že takéto ženy ani poriadne nejedia, lebo by pribrali," dodala s výsmechom. Pritom ju zrejme nenapadlo, koľko tehotných žien, vrátane špotovkýň, vo svete bežne cvičí a že podobný druh pohybu niektorí odborníci vyslovene odporúčajú. Samozrejme, pokiaľ je tehuľka v dobrej zdravotnej kondícii, čo Lucia evidentne je.

Blondínke by ani v najhoršom sne nenapadlo, že by svojmu bábätku akýmkoľvek spôsobom ublížila, preto sa nad týmto komentárom poriadne rozčúlila. „Za váš komentár by ste si mali dať facku, ak ste matka, tak aj dve," napísala stručne pani, ktorú možno ani nenapadlo, že viac ako pohyb škodia budúcej mamičke takéto nepríjemné poznámky. Každopádne, každý nech robí to, na čo sa cíti a Lucia určite sama najlepšie vie, čo robí a svoje dieťatko by rozhodne nijak neohrozila.