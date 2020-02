Prvé komplikácie tehotnej Mokráňovej: TOTO ju úplne zmáha!

Lucia Mokráňová s partnerom Martinom

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - V sobotu večer Lucia Mokráňová (28) oznámila krásnu novinku - s partnerom Martinom sa už onedlho stanú pyšnými rodičmi. Táto správa bola o to šokujúcejšia, že kráska sa len pár dní predtým zúčastnila na markizáckej párty a nič nenasvedčovalo tomu, že by pod srdcom nosila dieťatko. Bruško rafinovane skryla pod béžovými šatami a vyzerala skutočne okúzľujúco, nevšimli by ste ani na nej ani deko navyše...