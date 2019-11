Žili sme pred rokom 1989: Džínsy len v Tuzexe, za bony majetok a nedôstojné, sácajúce sa rady

V Tuzexe sa dal za špeciálne poukážky zvané bony kúpiť tovar zo Západu, o ktorom mohla väčšina ľudí v Československu len snívať. V TUZEXe, oficiálne v tuzemskom exporte sa nedalo nakupovať za bežné koruny. Tuzexovým platidlom boli odberné poukážky, tzv. bony. Tieto obchody mávali na rozdiel od bežných predajní množstvo tovaru, pre väčšinu Čechoslovákov nedostižného. Tuzex predstavoval jedinú možnosť, ako sa dostať k západným výrobkom bez vycestovania. Pamätník z tých čias, dnes zrelý tridsiatnik spomína, ako sa dal kúpiť tovar zo západu: „Spolužiakov dedo bol šéfom Prioru a pamätám sa, ako hovoril, že keď prišiel tovar z Nemecka, tak sa v sklade stretli všetci papaláši a rozobrali si medzi sebou 90 percent tovaru. Ostatné išlo na predaj do Tuzexu.“

Najväčší záujem bol o džínsy, džínsové bundy, žuvačky a cigarety, ale aj kozmetiku, parfumy, mydlá a peny do kúpeľa. Kto mal v kúpeľni na vani „fáčko“, mydlo značky Fa, ten bol boh. Aj skupina Lojzo spievala vo svojom hite „Anča, si drahá ako Volvo“ o kozmetike Fee, Fa, Fidji, Fly away... Za tento tovar ste zaplatili majland, ale ochotne, pretože človek bol nadšený, že má niečo, čo má málokto. Zdroj: Profimedia Umelci, ktorí pracovali nejaký čas v zahraničí, v Československu nemohli utratiť doláre, švajčiarske či francúzske franky alebo západonemecké marky, museli si ich vymeniť za bony. Obchody Tuzex mali pôvodne slúžiť na odčerpanie valút od tých, ktorí k nim mali prístup – pracovníci ministerstiev v zahraničí, populárni speváci, herci, vrcholoví šo´portovci, špičkoví politici alebo cudzinci. Aby sa dostali k tovaru, ktorý bol pre nich doma bežný, štát im dával mzdu v bonoch. Od cudzincov bony vykupovali priekupníci a premenili ich na vstupenky do obchodu pre vyvolených. Kúpiť od vekslákov jednokorunový bon za štvornásobok znamenalo dobrý obchod.

Tuzex, to je ono

Pred obchodom nenápadne prešľapovali napríklad seriózne staršie panie, ale aj občania bývalej Juhoslávie. Tí v 70. rokoch predávali bon za tri koruny a ďalej sa dal predať za 3,50. O päť až sedem rokov neskôr sa to už vyhuplo na päťkorunu. Polícia na priekupníkov striehla a zatýkala ich za nedovolené obohacovanie sa. Mnohí dolapení skončili na niekoľko mesiacov i rokov v base. Niektorí na tom však rozprávkovo zbohatli. S kšeftovaním s bonmi začínal napríklad legendárny český podnikateľ František Mrázek. Vedel ich predať vo veľkom a obrovské množstvo peňazí mu potom otvorilo bránu do zákulisia politiky. V roku 2006 ho zavraždili. Na Slovensku si predávaním bonov tiež údajne zarobil prvý milión súčasný člen parlamentu. Kazetový magnetofón stál v Tuzexe 70 bonov, švajčiarska čokoláda dva bony. A za poukážky sa dali kúpiť aj zahraničné autá značky Saab, Volvo, Ford, Toyota a ďalšie. Zdroj: plnielanu.sk Predavačky v obchodoch boli väčšinou manželkami vtedajších prominentov. Džínsové nohavice stáli 30 až 100 bonov. Keď ich doviezli do Tuzexu, zvesť sa rýchlo rozšírila a pred obchodom o pár minút stáli nedôstojné a sáčuce sa niekoľkostometrové rady. V predajni bolo málokedy k dispozícii viac ako desať kusov, pretože papalášske manželky si džínsy rozobrali pre seba a známych ešte pred otvorením predajne. Ak sme však chceli mať džínsy za každú cenu a neušli sa nám, vedeli sme si poradiť. Medzi kamarátmi kolovali ošúchané a roztrhané džínsy, ktoré sa ešte kombináciou dvoch a viac párov dali použiť, stačilo k nim len zohnať dobrý strih z Burdy a po večeroch sa šili záplatované nohavice či vestičky so špicatými cípmi. A ako sme si tie odevy šetrili! Vydržali celé roky.

Socialistický slovníček:

Vekslák (z nem. wechseln, meniť) – priekupník

Prior – sieť obchodných domov zameraná najmä na textil a obuv

Majland – obrovská suma (z nem. Mailand čiže talianske Miláno, kedysi jedno z najbohatších miest na svete)

Juhoslávia – bývalá federatívna krajina, tvorilo ju Srbsko, Chorvátsko, Čierna hora, Slovinsko, Bosna a Hercegovina a Macedónsko

Papaláš – politický pohlavár, prevažne komunista