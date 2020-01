Zneužili jeho identitu: Slovenský herec na internete obťažuje ženy, pýta si fotky a... To snáď nie!

BRATISLAVA - Do "prúseru" ako hrom sa dostal slovenský herec Juraj Bača (32). Miláčik ženského publika najnovšie obťažuje neznáme ženy, od ktorých si pýta fotografie, chce sa s nimi stretnúť, prípadne od nich žiada číslo, aby si zavolali. Má to však jeden veľký háčik. Nie je to skutočný Juraj!

Milé dámy, ak ste sa v posledných dňoch stretli so správou od sexi markizáckeho komisára Juraja Baču, musíme vás sklamať. Nemáte totiž nič dočinenia s ním, ale s mužom, prípadne inou osobou, ktorá sa za neho vydáva.

Nahnevaný herec o tom informoval na svojom profile na Facebooku, kde sa rozhodol varovať svojich fanúšikov. „V poslednom čase od mnohých z vás (jedná sa najmä o ženy) dostávam správy, že s vami komunikuje niekto v mojom mene (možno ich je aj viac). Vypisuje, pýta si od vás fotky, chce sa stretnúť alebo si dokonca zavolať,” vyjadril sa na sociálnej sieti.

Juraj je z celej situácie maximálne zhrozený. Zdroj: Facebook J.B.

„Poznávacím znakom je množstvo gramatických chýb v jeho prejave, vraj používa rôzne moje fotografie, najčastejšie však moju fotografiu v žltom kabriolete a často sa odvoláva na Boha a vieru. Prosím, NENECHAJTE sa oklamať. Robím, čo môžem, aby som takémuto zneužívaniu môjho mena zabránil. Desí ma najmä to, že množstvo mojich fanúšikov sú deti, ktoré si obľúbili Rexa a Boh chráň toho človeka (tých ľudí), čo to robí, ak sa dozviem, že podobné veci skúšal už aj na ne,” hromží Juraj, ktorý naposledy zahviezdil vo filme Amnestie, no do povedomia sa najviac dostal práve spomínaným Rexom.

Herec sa za vyčíňanie neznámeho svojim fanúšikom ospravedlnil, my sme ho krátko po zverejnení tohto príspevku kontaktovali, aby sme sa ho spýtali, ako sa o celej veci dozvedel. Vysvetlil nám, že ten, čo jeho identitu zneužil, funguje iba cez aplikáciu Messenger, vytvorené konto na Facebooku ale nemá, a tak ho nie je možné nahlásiť ani zablokovať. „Som prekvapený, koľko ďalších ľudí sa mi ozvalo v komentároch, o ktorých som ani netušil,” povedal pre Topky Juraj po tom, čo sa jeho príspevok začal šíriť medzi ľuďmi.

Niekto neznámy zneužil identitu Juraja Baču, aby sa dostal k fotografiám a číslam cudzích žien. Zdroj: Ján Zemiar,

„Netuším, ako sa dá takémuto spôsobu zneužitia brániť. V minulosti sa mi to už stalo, avšak po nahlásení falošného profilu ho Facebook zablokoval. Vytvoriť si nový profil je otázka pár klikov, takže kým to dotyčného neprestane baviť... Nechápem, načo to robí. Jediné, čo asi v tejto chvíli môžem robiť ja, je varovať mojich fanúšikov, nech mu nenaletia,” dodal na záver sympatický herec, ktorý je z celej tejto situácie nepríjemne prekvapený a smutný.