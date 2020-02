Zdravotné problémy Marty Kubišovej: Speváčka trpí ukrutnými bolesťami!

PRAHA – Českú speváčku Martu Kubišovú (77) poriadne trápi zdravie. Kvôli nemu má dokonca aj sťažené pracovné podmienky, no zároveň má šťastie na ústretovosť televízie. Rodáčka z Českých Budějovíc má totiž ukrutné bolesti, ktoré jej dávajú zabrať. Chodí aj na injekcie, pričom to dospelo do štádia, že prijíma doslova konské dávky.

Marta Kubišová sa už nejaký ten piatok objavuje v publicistickej relácii Chcete mě?, avšak teraz má sťažené podmienky. Kým donedávna chodila do terénu, teraz sa nakrúca u nej doma, čím jej Česká televízia vyšla v ústrety. Speváčku totiž trápia zdravotné problémy a jej osteoporóza dospela do takého štádia, že musí chodiť na konské dávky injekcií. „Takto som dopadla. Tie kolená ma snáď utrápia,“ vyjadrila sa pre český Blesk.

Kvôli zdravotným problémom každý týždeň navštevuje lekára, kam ju sprevádza jej dcéra Kateřina. „Dáva mi dve injekcie do ľavého a dve injekcie do pravého kolena. Teraz mi pichne už tak desiatu dvojitú konskú dávku,“ prezradila. A malo by ju ich čakať ešte minimálne ďalších desať, čo pre ňu predstavuje približne dva a pol mesiaca trápenia v bolestiach. „V ten deň, čo vám to pichnú, je to v pohode. Potom sa vám to všetko ale rozloží a tie bolesti sú tak ukrutné,“ opísala priebeh liečby Marta Kubišová.

Popri tom všetkom pendlovaní k lekárovi kvôli injekciám musí chodiť tiež na rehabilitácie. To jej dal príkazom práve doktor. „To je pre mňa celkom vysiľujúce,“ posťažovala sa rodáčka z Českých Budějovíc. Veľmi dobre si uvedomuje, že zdravie má len jedno a neslobodno sa s ním zahrávať. Preto uvažuje nad tým, že si dopraje zaslúžený dôchodok, hoci skončiť s niečím, čo máte radi, je vždy ťažké. „Ja ale nechcem skončiť ako Karel Gott! Aj keď Káju neuštvala práca, ale naozaj zlá choroba. Nechcem uprostred natáčania umrieť, takže musí prísť definitívny koniec,“ vyjadrila sa Kubišová. Kedy absolvuje posledné natáčanie Chcete mě! je zatiaľ otázne.