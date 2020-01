Depresie hviezdy filmu Babovřesky: Problémy s alkoholom a pokus o samovraždu... Hodil sa pod vlak!

PRAHA - Ani herci to v živote nemajú jednoduché. Veľa z nich napriek výnimočným výkonom na divadelných doskách či pred kamerou v súkromí trpí depresiami, alebo bojuje s inými neduhmi. So smrťou sa zahrával aj Lukáš Langmajer (39).

I keď vo filmoch dostáva český herec prevažne pozitívne úlohy, jeho život je o niečom inom. V realite mal totiž sympaťák z komediálnej trilógie Zdeňka Trošku Babovřesky problémy, ktoré ho takmer pripravili o život. Za všetkým stál alkohol. „Chľastal som tak, že by odo mňa bola bývala Lucinka odišla,” rozrozprával sa v relácii Extra host Langmajer o svojej neresti.

Lukáš Langmajer s manželkou Luciou. Zdroj: Instagram L.L.

Alkohol bol však len zlomok jeho starostí. „Nebol by problém to, že som chľastal, ale že som to nevedel, že som sa utápal vo svojich depresiách, s ktorými som nevedel pracovať. Nevedel som, čo poriadne chcem,” sype si dnes herec popol na hlavu a dodáva, že všetko mohlo skončiť tým najhorším možným spôsobom. „Prišiel som si ako strašne veľkolepý umelec, ako Kurt Cobain a niekoľkokrát som chcel spáchať samovraždu a podobne.”

Vo filme komediant, no v realite si Lukáš Langmajer chcel siahnuť na život. Zdroj: ČSFD

Lukáš Langmajer sa nakoniec o samovraždu skutočne pokúsil. Trápenie chcel ukončiť pod kolesami vlaku. „Skočil som pod vlak,” priznal herec vecne. Život mu vtedy zachránil jeho dobrý priateľ, ktorý sám neskôr podľahol rakovine.

A práve tu sa v otcovi dvoch detí niečo zmenilo. Druhý dych mu dodala práve manželka Lucia a jeho rodina: „Začal som sa liečiť, pretože mi išlo strašne o to, že by som už nemal nikoho vedľa seba. Zostal by som sám a pravdepodobne by som sa upil. Proste by som sa párkrát napil a ono by sa mi to raz podarilo, zabiť sa.”

Lukáš Langmajer sa nakoniec spamätal a rozhodol sa s problémami zatočiť. Zdroj: ČSFD

Dnes je to práve rodina a deti, kto prináša hercovi najväčšiu radosť. S alkoholom sa rozlúčil a ako prezradil, na svoju životnú úlohu ešte stále čaká.