Vážna NEHODA českých hercov: Auto zdemolované... ZÁZRAK, že žijú!

Nehoda sa stala ešte v sobotu minulého týždňa. Štvorica hercov mala namierené do Sliezska, keď sa pri Brne stali účastníkmi vážnej dopravnej nehody. „Policajti v sobotu po 16. hodine vyšetrovali dopravnú nehodu na 193. kilometri diaľnice D1 troch vozidiel. Šlo o osobné automobily značiek BMW a Peugeot a o nákladný automobil Volvo. Vodič BMW podľa našich zistení narazil do zvodidiel, následne do kamiónu, následne aj do Peugeotu,“ uviedol pre eXtra.cz brniansky policajný hovorca Bohumil Malášek.

Práve spomínaný Peugeot, do ktorého BMW narazilo ako do posledného, šoféroval český herec Lukáš Langmajer. No podľa zdroja sa zachoval naozaj duchaprítomne a svojou reakciou všetkým v aute zachránil život: „Zdvihla sa im kapota, airbagy vystrelili a hodilo ich to smerom na ten kamión. A on sa zachoval ako profík, aj keď toho nemohol veľa vidieť, a našiel medzierku, cez ktorú prešiel. Pretlačil sa nejako medzi tým kamiónom a tým roztočeným autom a možno všetkým zachránil život.“

Zdroj: ČSFD

Herec však odmieta, že by urobil niečo výnimočné a označenie "hrdina" určite nechce. „Nechcem byť glorifikovaný za niečo, čo sa na diaľniciach deje denne a čo je veľmi ošemetnou témou. Nech to bolo akokoľvek, ja som to takto nevnímal,“ povedal pre eXtra.cz. Podľa záchranárov na mieste ošetrili dvoch mužov a dve ženy a našťastie nebolo potrebné nikoho prevážať do nemocnice.