Známa komička by chcela dcéru: Podstupuje umelé oplodnenie!

LOS ANGELES - Americká herečka a komička Amy Schumer by chcela mať dcéru. Rodáčka z New Yorku sa v súčasnosti usiluje o druhé dieťatko a v súvislosti s tým podstupuje umelé oplodnenie.

"Mať dieťa bol pre mňa naozaj krásny zážitok. Viete, pre každého je to iné, ale ja to naozaj musím odporučiť, ak máte zdroje na bábätko, majte ho. Mne to zmenilo život, naozaj mám toho chlapíka rada," povedala matka osemmesačného Genea Attella moderátorke Oprah Winfrey počas jej turné 2020 Vision: Your Life In Focus s tým, že by rada mala aj dievčatko. "Predstavujem si nás všetkých, ako sme spolu na pláži. A možno, ako učím dievčatko hrať volejbal," zamyslela sa.

Schumer, ktorá mala so synom náročné tehotenstvo, vďaka materstvu podľa jej slov zistila, aké sú ženy neuveriteľne silné. "Sme bojovníčky. Všetky. Myslím to vážne. To som sa naučila. Nenaučila som sa len, aká som silná ja, naozaj som sa naučila, aké sú ženy celkovo silné. Viete, muži sú tiež super. A je to skvelé. Chlapi, dokážete dať touchdown, ale viete vytvoriť dieťa?" dodala s humorom.

Zdroj: SITA/AP/Charles Sykes

Herečka má syna s manželom, šéfkuchárom Chrisom Fischerom. Dvojica sa zosobášila predvlani vo februári. Amy Beth Schumer je známa napríklad z vlastnej komediálnej show Inside Amy Schumer (2013), za ktorú získala v roku 2015 cenu Primetime Emmy.

Predstavila sa napríklad aj v komédii Vykoľajená (2015), pre ktorú napísala i scenár. Vďaka tejto snímke ju nominovali na Zlatý glóbus. Zahrala si tiež v komédiách Dámska jazda (2017) a Som sexy (2018). V roku 2016 sa stala historicky prvou ženou, ktorá sa dostala do rebríčka najlepšie platených komikov podľa magazínu Forbes, kde sa umiestnila na štvrtej priečke.