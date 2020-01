Pamätáte si ešte Tomáša Kraka zo Superstar? TAKTO dnes vyzerá a... Neuveríte, čomu sa venuje!

V roku 2007 sa prihlásil do speváckej súťaže sympatický Košičan, no ani on vtedy netušil, že bude najstarším účastníkom vo finálovej desiatke. Do Superstar pritom vôbec nešiel ako spevácky nováčik. Naopak, mal už za sebou víťazstvo Košického zlatého pokladu, umiestnil sa v prvej desiatke Coca-Cola Pop Star a dostal sa do finále Talent Night.

Tomáš Krak (druhý chalan sprava) sa v roku 2007 prebojoval v Superstar do finálovej 10. Zdroj: TV MARKÍZA

Zvíťaziť sa mu napokon síce nepodarilo a vypadol v tanečnom kole, no jeho talentu to nijako neublížilo. Okrem spevu totiž vedel hrať aj na gitaru. Aktuálne sa však hudbe nevenuje. Zostal v Košiciach a v roku 2010 založil na východnom Slovensku občianske združenie 1. Košická šachová škola. Šachu sa venuje už roky, čo o ňom málokto vedel.

Začal ho totiž hrať už ako 12-ročný, mal svojho trénera a Tomášovi napokon komisia SŠZ udelila vyššiu trénersku triedu a stal sa trénerom aj on sám. „Kraken“, ako ho prezývali v šou, sa v riadi jasným mottom. „Nedá sa sedieť na dvoch stoličkách, preto má trénerská činnosť prednosť pred vlastným hraním a úspechy mojich zverencov sú pre mňa prvoradé a cennejšie,“ tvrdí Tomáš, ktorý vlastnú hudobnú tvorbu zavesil na klinec. Dnes má pár kíl navyše, postriebrené vlasy a je koučom pre iných.

Dnes má Tomáš Krak 37 rokov a je trénerom šachu v Košiciach. Zdroj: YouTube