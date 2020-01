Takto ste markizácku hviezdu ešte nevideli: Brutálne sexi s mladým zajačikom... Ona že bude mať päťdesiat?

BRATISLAVA - Hovorí sa, že ženy vekom dozrievajú ako víno, no a o markizáčke Nore Krchňákovej táto fráza platí dvojnásobne. Energická blondínka sa najnovšie nechala nahovoriť na fotenie s mladým zajačikom a neuveríte, že táto sexi dáma bude onedlho oslavovať okrúhliny!

Nora patrí k menám, ktoré si ľudia s Markízou spájajú v podstate od začiatku, pre žlto-modrú televíziu pracuje dodnes, aktuálne na pozícii redaktorky. Keďže často chodí do spoločnosti, odkiaľ prináša reportáže aj do populárnej Smotánky, musí sa o seba patrične starať. Reč nie je o žiadnych vylepšeniach či "napichaniach", no blondínka sa netají tým, že rada vyzerá dobre a žensky.

Aktuálne dokonca dostala ponuku na fotenie istej známej značky a výsledok je skutočne perfektný. Modelingového partnera jej robil Mister Slovenska 2019 Tomáš Kucuk a dvojica si spolu naozaj sadla - minimálne na doteraz zverejnených záberoch. Nora sa dokonca nechala nahovoriť na odvážne červené šaty s hlbším výstrihom a dráždivým rozparkom. Ten odhaľuje aj Norine vymakané nohy a zrejme nikto by si nepovedal, že toto telo a tvár patria žene, ktorá bude vo februári oslavovať päťdesiatku.

Takáto postavička však, samozrejme, nie je zadarmo. Temperamentná markizáčka sa snaží zdravo stravovať, aktívne športuje a pohybu sa venuje aj so svojou dcérkou Ninkou, ktorú často bráva na výlety či do prírody. „Milujem cvičenie vo všetkých podobách. Je to moja veľká vášeň a relax. Cvičím nielen v posilňovni, ale najmä na skupinových cvičeniach - stepaerobic, spingym, acrobo, bodywork, muscle power. Mám rada nordic walking a dlhé prechádzky,” povedala nám, keď sme sa zaujímali o jej recept na krásu.

Nora Krchňáková nedávno nafotila zábery v takýchto sexi šatách. To sú ale nohy! Zdroj: Radoslav Orenič

Nie je to však len o cvičení, ale aj o pozitívnom nastavení mysle. „Energiu mi dodáva moja krásna práca - koncerty, hudba a rozhovory s ľuďmi ma vždy pozitívne naladia. Mám málo voľného času a som šťastná, keď môžem byť s mojou dcérou a s partnerom, s nimi je vždy veselo,” dodala Nora, pre ktorú je jej práca zároveň aj koníčkom. Nuž, tak toto si naozaj zaslúži obdiv!