Veľký návrat Adely a Sajfu: Po 7 rokoch opäť spolu vo Fun rádiu!

BRATISLAVA - Vracia sa! Už je to viac ako 6 rokov, čo sa Adela Vinczeová (39), vtedy Banášová, rozhodla rozlúčiť so svojím milovaným Fun rádiom. Už vtedy avizovala, že naďalej bude s rádiom spolupracovať na rôznych projektoch. A tá chvíľa nastala práve teraz. Adela a Sajfa sú späť!

Bol to veľký šok, keď v roku 2013 Adela, vtedy ešte Banášová, oznámila, že vo Fun rádiu po dlhých 15 rokoch končí. Jej vysvetlením, prečo sa rozhodla k takémuto radikálnemu kroku, bolo, že pocítila potrebu posunúť sa ďalej.

„Bolo to moje rozhodnutie na základe vnútorného nastavenia, skrátka sa to vo mne naplnilo ako kedysi obdobie SuperStar. Som tam 15 rokov a jednoducho som to tak cítila,“ vysvetlila vtedy moderátorka. „Fun rádio však pre mňa stále zostáva výnimočnou fázou v mojom živote a ostávam aj v občasnej spolupráci,“ dodala.

Nečakaný šok: Koniec Adely Banášovej po 15 rokoch!

Po viac ako šiestich rokoch sa však fanúšikovia obľúbenej moderátorskej dvojice Adela a Sajfa môžu tešiť na veľký návrat. Fun rádio totiž oznámilo, že každý piatok od 17-tej hodiny budú Cifra a Vinczeová opäť moderovať spolu.

„Každý piatok od 17-tej budú Adela a Sajfa hostiť ľudí, ktorí pracovali vo Fun rádiu, interpretov, ktorí majú začiatky svojej kariéry spojené s Fun rádiom,“ uviedlo rádio. Ide o reláciu s názvom #funradio30 a odštartuje už tento piatok. Na nešťastie fanúšikov však ide len o krátkodobý projekt.

„Ide v tomto prípade o projekt, ktorý bude vrcholiť 12. 6., teda v deň oficiálnych narodenín Fun rádia a spoločne s Adelou budeme spomínať na silné momenty Fun rádia, ktoré je na trhu úžasných 30 rokov,“ prezradil pre Topky.sk Sajfa. „Ja osobne sa teším na debaty, spomínanie a rozhovory s ďalšími silnými osobnosťami Fun rádia,“ dodal.

Adela nám potvrdila, že ide len o dočasnú spoluprácu, no na svoje pôsobenie vo svojom domovskom rádiu sa veľmi teší.

Fun rádio už obnovilo aj starý facebookový profil Adela a Sajfa. Zdroj: Facebook Adela a Sajfa