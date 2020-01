Divoká premiéra nového filmu: Rozjašená Evita, Slovákovej nežnosti a... bujarý Tásler skákal po stoličkách!

ŠTRBSKÉ PLESO - Viete, ako to vyzerá, keď sa celebritná žúrka skutočne vydarí a známe osobnosti sa odviažu? Tak práve taká párty sa v očarujúcom prostredí Vysokých Tatier konala v stredu večer pri príležitosti predstavenia nového filmu Príliš osobná známosť. Príbeh má na svedomí známa spisovateľka Evita (43), ktorá si veľkolepý večer naozaj užila. A nielen ona!

Premiéru v priestoroch luxusného hotela si nenechalo ujsť množstvo známych osobností ako Marián Mitaš, Adela a Viktor Vinczeovci, no objavilo sa aj niekoľko zástupcov českého šoubiznisu ako Nikol Švantnerová či Nela Slováková. Tá prišla v spoločnosti svojho partnera, hokejistu Lukáša Kozáka. A bolo vidno, že hoci pár tvoria už nejaký ten piatok, chémia sa z ich vzťahu ani zďaleka nevytratila. Nevyhýbali sa drobným nežnostiam a pohľad na ich vzájomné túlenie nasvedčoval tomu, že to medzi nimi stále klape ako hodinky.

Nela Slováková a Lukáš Kozák stále pôsobia ako čerstvo zamilovaný pár. Zdroj: Jan Zemiar

Slávnostný večer si užila aj autorka pôvodnej knihy Príliš osobná známosť, ktorá mala pod taktovkou i rovnomenný film. Súčasťou programu bolo totiž aj vystúpenie kapely I.M.T. Smile. Evita si koncert náramne užívala a hity známej skupiny ju dostali do varu až natoľko, že sa zdvihla zo stoličky a poriadne si zatancovala. No to ani zďaleka nie je všetko. Na záver ju Ivan Tásler vyzval, aby si s ním zaspievala ústrednú pieseň k filmu. A spisovateľka veru nezaháľala.

Evita si svoj veľký večer poriadne užila. Zdroj: Jan Zemiar

Ivanovi Táslerovi bolo pódium malé, šou predviedol aj na stoličkách. Zdroj: Jan Zemiar

Do rúk vzala mikrofón a divákom sa tak naskytol naozaj neopakovateľný zážitok. No a keď už sme pri Ivanovi, ten si svoje vystúpenie užíval rovnako ako diváci. V jednej chvíli sa dokonca rozbúril natoľko, že vyskočil na stoličky a divákom spieval počas toho, ako po nich poskakoval. Večer si teda naozaj užili všetci prítomní, nehovoriac o samotnom filme, ktorý sa podľa divákov stane rovnakým hitom ako je ho predchodca Všetko alebo nič.