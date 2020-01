Prvé vysielanie Adely a Sajfu: Sršali vtipom až... Preboha, TAKTO ju uraziť?!

Všetci ich poslucháči a fanúšikovia mali hlavu v smútku, keď Adela odišla z Fun rádia. Po rokoch spoločného vysielania so Sajfom bol zrazu koniec. No teraz sa verejnosť dočkala a dvojica je späť. Svoje prvé vysielanie pri príležitosti tridsiatych narodenín Fun rádia si odkrútili v piatok. I po rokoch bola ich šou plná smiechu a vtipu. Nezabudli pospomínať ani na svoje začiatky, ako sa do éteru vlastne dostali.

Adela Vinczeová a Matej Cifra si po rokoch opäť spoločne sadli za mikrofóny v rádiu. Zdroj: Fun rádio

„Ja som vždy Fun rádio mala rada, odkedy vzniklo tak som ho počúvala a keď vyhlásili konkurz, mala som osemnásť a začula som ho normálne v éteri,“ povedala Adela, ktorá sa napokon výberového konania zúčastnila a dostala úlohu urobiť na seba rádiový spot ako reklamu. Vtedy čerstvá dospeláčka pozliepala dokopy všetky možné aj nemožné nemecké slová spolu s vymyslenými. „Toto bola nejaká hatlaninia. Ja som tam dala dokopy také, že hala-bala. Pointa bola, že sú ľudia, ktorým nerozumiete, ale aj tak znejú presvedčivo,“ prezradila. A táto hatlanina pred rokmi zabrala.

Sajfa prišiel do rádia však neskôr ako Adela. Od roku 2003 už vysielali spoločnú šou. A práve on si zaspomínal na prvý spoločný rozhovor. Blondínka sa ho vtedy pýtala, či to, čo má pripravené do relácie, považuje za zábavné. „Ja som vtedy povedal, že to považujem za extrémne zábavne a myslím si, že tam sme sa začali nejakým spôsobom kamošiť. A potom zaznela pamätná veta: Hej ty, neviem, ako sa voláš, mohol by si prosím ťa spraviť úlohu z angličtiny pre môjho frajera?" zaspomínal si Sajfa.

Roky spolu Adela a Sajfa vysielali na frekvenciách Fun rádia. Zdroj: Instagram MC/Fun Rádio

Aj jemu bola venovaná vizitka a zaspomínali si na jeho začiatky. „Som rád, že ešte stále mi dávajú príležitosť. Ako náš majiteľ hovoril, že ja som si myslel, že ty tu robíš v nejakých chránených dielňach,“ odhalil Sajfa po medailóniku o sebe a Adela ho doplnila. „Inak, pravdu chceš teraz vedieť? Ten začiatok bol taký, ale potom si sa nejak chytil. A ja som si myslela, že si teplý. Môj prvý dojem taký bol,“ priznáva so smiechom Adela.

Napokon sa však čas vyhradený na reláciu naplnil a prišiel bod, kedy sa museli rozlúčiť. A vtedy to prišlo! „A dokedy takto budeme vysielať?“ opýtala sa Adela. Sajfa pohotovo reagoval: „Dokedy neskapeš!“ Povedzme si úprimne, 90 % by sa po tejto formulácii na výsosť urazili, no Adela je jednoducho Adela a odpovedala sebe vlastným štýlom. „Ja som na rade hej? Som nevedela!“ povedala. Samozrejme, obaja to brali s humorom a počas posledných sekúnd, kedy odzneli aj tieto slová, nevedeli prestať smiať.