Adela v šoku z Deákovho vyjadrenia: Neverila tomu, čo počuje... TOTO používa namiesto dezodorantu!

V rámci témy chytľavé hity padla reč aj na rôzne výzvy, ktoré sa uchytili natoľko, že si ich vyskúšalo množstvo ľudí po celom svete. Braňo spomenul, že kedysi dávno skúšali nosom vdychovať kryštálový cukor. Toho sa hneď chytila herečka Zdenka Studenková a pýtala sa, či nemá podobnú skúsenosť aj so sódou bikarbónou.

Jeho odpoveď poriadne zaskočila najmä moderátorku Adelu. „Sódu bikarbónu si dávam pod paže,“ vyjadril sa a následne hneď vysvetlil aj dôvod. „Pretože je to v podstate nezávadné, nie sú tam žiadne zbytočné prímesi, žiadne alumíniá,” povedal, na čo sa blondínka už zmohla len na otázku, ako vlastne tento zázrak používa, pretože ju to naozaj zaujíma.

Braňo Deák klasickým dezodorantom neholduje. Namiesto nich používa sódu bikarbónu. Zdroj: TV MARKÍZA

Adela Vinczeová vraj o takejto náhrade za dezodorant ešte nepočula. Zdroj: TV MARKÍZA ​

„Ja som si to dal špeciálne do takej nádobky, akoby taká soľnička, jemne si dáš vodu na ruky a tak si to tam jemne dáš, aby sa to akoby prilepilo, ale musíš byť vyumývaná, samozrejme,“ odprezentoval svoju vychytávku. „Jaj, tak to nič, no,“ dodala s humorom sebe vlastným Adela, no zároveň dodala, že ďakuje za výborný tip.