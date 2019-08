Na markizácku Farmu mieri poriadna šupa: FOTO hore aj dole bez a... Horúce zábery so ženou!

Táto žena chlapom na Farme poriadne zamotá hlavy!

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Uf, tak na tejto Farme Západ vs. Východ bude poriadne horúco. A spôsobí to jedna z farmárok, ktorá zabojuje o rozprávkovú sumu 75 000 €. Do boja o balík peňazí sa totiž prihlásila fotomodelka Kristi Dali (32), ktorá sa pred objektívom neváha vyzliecť aj celkom donaha!