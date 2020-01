Sexi kosť z Kameňáku otvorene: Botox aj plastika!

Alice Bendová nie je žiadna neznáma ani na Slovensku. Diváci ju vnímajú najmä ako Jarmilu Cloumalovú z Kameňáku, kde hrala manželku Martina Dejdara. Okrem toho si však usmievavá brunetka zahrala aj v ďalších filmoch, pričom najvýraznejším je zrejme Kajínek. V ňom sa totiž objavila v Evinom rúchu a na kuchynskej linke si to rozdala s hereckým kolegom. „Mali to zvládnuť za nás, ale neboli živočíšni, nebolo to to pravé orechové,“ povedala v minulosti o dabléroch, ktorí mali za ňu a Konstantina Lavronenka zaskočiť.

Alice Bendová si pred rokmi strihla poriadne vášnivú rolu a živočíšny sex v snímke Kájinek.

Mama dvoch detí, ktorej pomaly, ale isto ťahá na päťdesiatku, je stále riadne sexi. Najnovšie sa objaví v českom seriáli Slunečná, kde si zahrá plastickú chirurgičku. Pre český web super.cz dokonca priznala aj to, či sa niekedy nechala vylepšiť. „Kedysi dávno som podstúpila operáciu, kedy mi odstraňovali vačky pod očami,“ prezradila herečka, ktorá tvrdí, že to boli skôr dedičné vaky. „Pokiaľ ide o výraznejšie zásahy, myslím, že je na to stále čas,“ vraví Alice.

Napriek tomu, že má 4 roky pred päťdesiatkou, plastiky odmieta. A nechápe najmä mladé dievčatá, ktoré sa nechávajú rezať. „Keď vidím mladé baby, ktoré podstupujú naozaj veľké operácie, alebo ženy vo veku štyridsať, ktoré si nechávajú robiť liftingy, tak mi to príde skutočne veľmi skoro,“ vysvetľuje Bendová, ktorá však predsa len priznala, čomu sa nevyhýba: „Zatiaľ mám rada len ihličky a chodím na botox.“

Zároveň dodáva aj to, že so svojím telom, rovnako, ako mnohé iné ženy, nie je úplne spokojná. Napriek tomu radikálne riešenia odmieta. „Viem, že sa k tomu pôvodnému dokážem zase veľmi rýchlo vrátiť. Ale keby som si musela vybrať, pokojne by som šla na liposukciu brucha. Neinvazívnu, na ktorej som už bola,“ hovorí brunetka, ktorá sa snaží v lete vyzerať dobre a len čo odznejú teplé dni, znovu sa spustí. „Je to večný boj,“ uzatvára.