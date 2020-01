Farmárska nevraživosť pokračuje: Matej vyzval Rada na súboj... Roz*ebem ťa!

BRATISLAVA – Už počas markizáckej reality šou Farma to medzi nimi poriadne vrelo a nijako sa netajili nenávisťou voči tomu druhému. Rado Dulin (38) a Matej Jurkovič (41) si na statku robili poriadne naprieky, a to nielen preto, že boli z opačných koncov Slovenska, ktoré medzi sebou v šou bojovali. Ich nevraživosť pokračuje aj po Farme a došlo aj silné reči. Bratislavčan vyzval Popradčana na súboj!

Mateja Jurkoviča si diváci markizáckej Farmy pamätajú ako horu svalov. Bratislavčana zo šou vylúčili kvôli fyzickému útoku na východniara Rasťa Mojseja. No predtým si užil šéfovanie ako farmár týždňa a svoju nadradenosť dával patrične najavo. A to najmä voči Radovi Dulinovi, ktorý sa napokon prebojoval až do finálovej trojky. Víťazstvo mu uniklo, no teraz má možnosť uspieť inde.

Holohlavý gigolo totiž vyzval Rada na súboj a došlo na poriadne drsné slová.napísal Dulin na svojom instagramovom účte. Aby nik nemohol tvrdiť, že si snáď vymýšľa, zverejnil aj celú konverzáciu s Matejom. A padali poriadne ostré slová.

Popradčan sa vyjadril, že nemá s výzvou Jurkoviča problém a ide do toho. Rovno však vyhlásil, že má Matej dojednať finančné podmienky, keďže Rado má svoje povinnosti. Tiež sa vyjadril, že potrebuje 3 mesiace na prípravu a aby to bolo fér, mali by si nastaviť váhovú kategóriu. Predsa len, kým Rado váži 87 kíl, hora svalov sa naposledy pýšila takmer stopiatimi.

Matej Jurkovič vyzval Rada Dulina na súboj. Dočkáme sa ho? Zdroj: Instagram R.D.

Jurkovičova odpoveď bola jednoznačná. „Ok, idem to riešiť. Finančné podmienky ti neviem teraz garantovať, ale najlepšie bude, ak sa bude dať na ten zápas staviť v stávkových... A potom si môžeš staviť na seba, ak si veríš,“ zneli jeho slová, na čo sa Rado ohradil, že zadarmo ani kura nehrabe. „A ty mi nestojíš za to, aby som ja 3 mesiace svojho času venoval na to, aby som ťa ro*jebal v Oktagone,“ odpovedal Dulin.

A tu už začali skutočne silácke reči z jednej aj z druhej strany. Vylúčený farmár sa začal navážať do finalistových finančných pomerov. Rado sa tým nenechal rozhodiť a opäť zopakoval, že výzva je prijatá a váha nastavená do 95 kg. „Pozri, roz*ebať ťa môžem kedykoľvek, len som ťa chcel roz*ebať pred celým Slovenskom, ty hovno zasrané. Si po*ebaný sráč. Presne som vedel, že sa posereš, ale veď teba by aj ten Robiňo roz*ebal. Akurát ty mu za to nestojíš a ja by som to spravil už len z princípu,“ pritvrdil Matej a spustil spŕšku vulgarizmov.

Bývalí farmári si navzájom poriadne ležia v žalúdku. Zdroj: Instagram R.D.

Napokon sa začali bývalí farmári naťahovať predsa len o finančnej stránke ich potenciálneho súboja v klietke. Jurkovič totiž vyhlásil, že dá Dulinovi 5 000 eur, ak ho skutočne porazí. „Vybavím v Oktagone klietku aj s rozhodcom. Dáme to live. A čo dáš ty do talónu, keď prehráš? Kvôli tebe som ochotný schudnúť na 100 kg. Ty priber 5 na svaloch a 5 kg hore-dole nemusíš riešiť, keďže to nebude oficiálny zápas. Ideš do toho?“ uisťoval sa opäť rodák z Bratislavy. Na čo prišla viac ako jasná odpoveď: „Ty dáš 5 litrov a vieš čo dám ja??? Dám ti na pi*u, Herkules!!!“ Či sa napokon predsa len stretnú v dueli mimo markizáckeho statku, je otázne. Jedno je však isté, silácke reči sú jedna vec, skutky druhá.