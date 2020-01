Koniec veľkej farmárskej lásky?! Rado si za Kiku vraj už našiel náhradu!

BRATISLAVA/POPRAD – Taká veľká láska to bola, že dokonca opustili partnerov, ktorých mali vonku. Najmä Rado Dulin (38), ktorý mal za sebou šesťročný vzťah a zásnuby. Zdá sa však, že láska medzi ním a vylepšenou fotomodelkou Kristi Dali (32) dostala na frak. Kým ona je v hlavnom meste, on má hospodáriť na východnom Slovensku. A dokonca s inou!

Ako informuje portál pluska.sk, medzi súťažiacimi má byť koniec. Na markizácku Farmu šiel ako zasnúbený, ona mala partnera. Hoci sa najprv Rado na adresu Kiky vyjadril v zmysle, že s takou babou, ktorá má urobené prsia a napichané pery, by si nezačal, na konci súťaže už ale spieval inak. Medzi východniarom a Senčankou preskočili iskry a láska bola na svete. Dokonca taká silná, že Rado „odkopol“ snúbenicu Ivanu, s ktorou zdieľal spoločné bývanie.

Medzi Kikou a Radom je to podľa slov farmárky napäté. Zdroj: Instagram K.D.

Počas finále Farmy bolo jasne vidieť, že láska medzi Kikou a Radom je. Zdá sa však, že dnes je už všetko inak . Podľa informácií zdroja spomínaného portálu si vraj rodený Popradčan našiel namiesto Kiky inú a jej dokonca stále klame. „Rado sa stretáva s inou. Kiku klame, neklape im to tak, ako predtým. Vymetá žúrky a jej tvrdí, že je doma. Päťminútová sláva mu poriadne stúpla do hlavy. Teraz sa hrá na hviezdu,“ vyjadril sa zdroj.

Tieto slová Kiku nepotešia. Tak, ako bola v úlohe odkopnutej Ivana kvôli Kristi, ocitla sa ona zrejme v takej istej situácii. A čo na to samotná farmárka? „Trápi ma to. Dva týždne sme sa nevideli, ja som v Bratislave, on na východe. Obaja sme veľmi pracovne vyťažení. Je to medzi nami napäté, v piatok by mal prísť...“ povedala Kristi Dali.

Osud ich vzťahu sa tak zrejme naplní v spomínaný piatok. Či je pravda to, že má Rado na východe zadné vrátka, vie len on sám. No len pred pár hodinami venoval vo svojom preslove na Instagrame Kristíne srdiečka. Či spolu skutočne zostanú, alebo si povedia zbohom, uvidíme. No keďže podľa slov západniarky je to medzi nimi napäté, budú mať o čom diskutovať.

Láska, ktorá začala na Farme má byť v troskách. Rado sa má stretávať s inou. Zdroj: TV MARKÍZA