Bolestivé zranenie Romana Pomajba: Spadol a zlomil si zápästie!

Šport vie byť poriadne nebezpečný. Na vlastnej koži to okúsil herec Roman Pomajbo. Ešte začiatkom novembra sme ho stretli na premiére českej komédie Ženská na vrchole. Keďže sa film odohráva v horách a k tým neodmysliteľne patria aj zimné športy, zaujímalo nás, aký k nim má vzťah rodák z Ilavy.

„Kladný, ja som herec, ktorý chce vedieť všetko. To znamená, keď mám jazdiť na koni, budem jazdiť na koni, keď mám lyžovať, budem lyžovať. Takže ja viem všetko a nič poriadne,” vtipkuje Roman. Sám o sebe tvrdí, že je športový typ a ak sa vo filme objaví niečo, čo by mal vyskúšať, odvaha mu nechýba. „Čo sa týka športu, aspoň to skúsim,” tvrdí herec.

Raz sa mu však láska k športu škaredo vypomstila a stal sa mu nepríjemný úraz, ktorý sa mu prihodil počas hokeja. „Pamätám si jeden vážnejší. Nikto nechcel hrať s domácimi hokej. Hokej je naozaj tvrdá hra,” začal Pomajbo. Síce nik hrať nechcel, no on sa na korčule predsa len postavil.

Romanovi Pomajbovi sa vypomstilo hranie hokeja. Zdroj: Jan Zemiar

Človek by čakal, že pri takomto kontaktnom športe ho niekto nabral či sotil, no opak je pravdou. Úraz si zapríčinil sám. „Nič múdrejšie mi nenapadlo, ako ísť hrať s domácimi ľadový hokej. Nikto mi nedal bodyček, nikto sa ma nedotkol,” prezradil nám. Ako však ďalej opisoval udalosti, bolo z rozprávania a gest jasné, že mu prešmykli nohy, snažil sa udržať balans, no nepodarilo sa a prišiel pád.

„Pekne som spadol na ruku a dolámal som si zápästie. To je pre mňa také varovanie, že pozor na to, že mohol som si tak ublížiť, že by som mohol mať aj trvalé následky,” spomína herec, ktorý sa však vložil do rúk lekárov a vďaka pokročilej medicíne dnes môže zápästím krútiť ostošesť!