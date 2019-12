Silvester markizáckeho Otecka Koleníka: Namiesto bujarej zábavy... TOTO robí posledný deň roka!

„Na Silvestra hráme. V repertoári sú väčšinou komédie, my máme teraz novú, volá sa Celé zle, z divadelného prostredia. Vždy, keď v septembri alebo v novembri naskúšame nejakú novú komédiu, vieme, že Silvester je jasný. Do deviatej sme tým pádom v divadle a potom sa to tak nejako rozpŕchne alebo zdravé jadro zostane tam alebo niekam idem, k niekomu sa pripojím... Ja Silvester nikdy neplánujem, možno skončím niekde na návšteve,“ povedal v rozhovore.

Búrlivé silvestrovské oslavy známy herec neuznáva. „Podľa mňa je to zbytočnosť, strašne veľa peňazí vybuchnutých do vzduchu. Aj tie ohňostroje, to je taká okázalosť a megalomanstvo, nerozumiem tomu. Nemám rád takú tú programovú bujarú zábavu, že musíme použiť petardy a dať si alkohol a musí to byť jeden neopakovateľný večer. Nie som ten typ. Ja sa na Silvestra stiahnem skôr do seba a s takou pokorou si poviem, že teraz skončil nejaký rok a zamyslím sa, či bol dobrý, či zlý a čo ma čaká v tom ďalšom...,“ priblížil.

Príliš však podľa vlastných slov nebilancuje a nedáva si ani novoročné predsavzatia „Ja sa mením, dúfam, tak nejako systematicky počas celého roka. A nie som ani ten typ, ktorý by na Silvestra bilancoval. To mávam skôr okolo narodenín, ktoré mám v novembri, vtedy ja oslavujem ďalší rok,“ prezradil 40-ročný rodák z Banskej Bystrice.

Ako však tvrdí, ani ostatné okrúhle narodeniny priveľmi neprežíval. „Pri tridsať deviatke som mal iný pocit, vtedy som si hovoril 'Fuj, to už nie je málo...', no teraz pri štyridsiatke sa nezopakoval, takže v pohodičke,“ poznamenal. Jeho najväčším aktuálnym cieľom je nájsť v ďalšom roku odvahu odísť na čas z práce a cestovať.

„Chcel by som nájsť odvahu, aby som si povedal 'Dobre, teraz na pol roka odídem a nemusím sa báť, či ma potom niekto zavolá hrať...' Chcel by som si byť istejší tým, čo som odrobil a čo mám za sebou a tým, že si môžem dovoliť akúkoľvek pauzu, že môžem vypadnúť z tohto kolosu. To je pre mňa po 40-tke jediný cieľ. A podľa mňa by mi to dalo aj nejaký ďalší rozmer, lebo ja som dosť pohodlný. Mám rád tie svoje istoty, aj tie pracovné, takže myslím, že mi nezaškodí trošku z tej komfortnej zóny vystúpiť. To je asi v tejto dobe cieľom mnohých... A ja by som vážne nechcel jedného dňa zistiť, že budem mať päťdesiat alebo šesťdesiat a že som vlastne celý život len prepracoval. To je také smutné,“ vyznal sa herec.

Najviac ho pritom podľa vlastných slov láka odísť na východ. „Tam som totiž nikdy nebol. Ja mám celkovo veľmi veľa cestovateľských restov, láka ma aj Afrika. Vždy, keď vidím zebry a žirafy, som úplne vzrušený... A ako sa poznám, určite by som nevydržal pol roka na jednom mieste. Chcel by som si tú cestu teda určite naplánovať tak, aby som sa medzitým nemusel vracať domov a hlavne, aby mala charakter reťaze,“ priblížil Koleník.