Superstaristka prežíva na konci roka SMÚTOK: Žije v začarovanom kruhu!

„Ja som obrovský melancholik. Vždy, keď sa niečo končí, je mi smutno. Z toho dôvodu nemám rada Silvester, pretože ma núti spomínať na to všetko krásne, čo som počas roka zažila, a potom mi je za tými chvíľami smutno. Začarovaný kruh,“ zasmiala sa v rozhovore. „Na Silvestra teda budem pravdepodobne zapíjať smútok,“ zavtipkovala.

„Každopádne, zostalo mi ešte veľa cieľov, ktoré sa mi v tomto roku nepodarilo splniť. Jedno z najväčších nesplnených prianí je vydať vlastný album, na ktorom stále pracujem. A s tým súvisí ďalšie prianie - aby ľudí oslovil a bavilo ich počúvať ho,“ podotkla speváčka, ktorá ani počas sviatkov nelenila a s priateľom Marekom absolvovala niekoľko koncertov.

„Marek si odo mňa veľmi neoddýchol, aj keď sme cez Vianoce boli aj každý zvlášť so svojou rodinou - nie že by sme mali ponorku, no naši by to asi už nepredýchali,“ zasmiala sa speváčka, ktorá si sviatky užila najmä s bratom, ktorý je väčšinu roka v zahraničí a vychutnala si výborné jedlo.

„Nakoľko mama pochádza z východu, počas Vianoc každý rok dodržiavame ich tradície. Kapustnica bez kapusty, ryba so zemiakovým šalátom a oplátky s medom a cesnakom ako predjedlo. A bobáľky ako dezert. Ale najradšej zo všetkého mám to hladovanie počas dňa. Potom sa na tú večeru tešíte desaťkrát viac a ako to jedlo božsky chutí!“ uzavrela.