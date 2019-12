Desivá NEHODA Aleny Heribanovej: Ležala v kaluži krvi... Deti kričali, že je mŕtva!

Desivú spomienku moderátorka vyrozprávala týždenníku Šarm. Stalo sa to, keď bola ešte dieťa - zrazilo ju auto. „Ležala som v kaluži krvi, v bezvedomí na ceste. Naložili ma do auta a previezli do nemocnice. Deti, ktoré boli vtedy so mnou, bežali k nám domov a prvý výkrik, ktorý zaznel vo dverách, bol: Teta, Alenku vám zabilo! Už tam leží mŕtva na ceste!“ zaspomínala si Heribanová.

Chvalabohu sa však nič vážne nestalo a celý doterajší život prežila bývalá hlásateľka v zdraví. „Bolo to dramatické, ale nič vážne sa, našťastie, nestalo, hoci lekári predpovedali, že budem mať trvalé následky. No neviem, či nejaké ostali... Ale ak áno, zdá sa, že sa s tým dá žiť,“ zažartovala si s odstupom rokov známa Slovenka.

Alena Heribanová sa pred pár dňami objavila prvýkrát v spoločnosti po boku nového partnera. Zdroj: Jan Zemiar

