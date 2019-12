Minulý rok zdolal v zápase Rytmusa, teraz skolaboval: Zasahovali záchranári!

KADAŇ - Rýchle tempo, akým žije Otakar Petřina (34) alias raper Marpo, sa mu pred pár dňami poriadne vypomstilo. Aktuálne má v diári niekoľko koncertov a na jednom z nich skolaboval. Hoci je to trénovaný športovec, ktorý sa minulý rok postavil do ringu s Patrikom Rytmusom Vrbovským (42) a porazil ho, teraz dostalo jeho zdravie zabrať.

Minulý rok tesne po Vianociach ľudia očakávali so zatajeným dychom zápas v ringu medzi dvomi rapermi Rytmusom a Marpom. Po šiestich kolách sa napokon na body podarilo zvíťaziť Čechovi v pomere 3:0. Tentokrát však dostal do držky on a príučku mu dalo jeho zdravie.

Raper Marpo dostal knockout od svojho zdravia. Zdroj: Instagram Marpo

Hoci je športovec a jeho telo je vo forme, rýchle životné tempo, ktoré nasadil, sa na ňom podpísalo. Pred 4 dňami totiž vystupoval v Kadani a po koncerte v šatni sa zložil. Zasahovať musela dokonca aj záchranka. Čo sa stalo prezradil svojim fanúšikom na Instagrame. Možno aj takto mnohých upozorní, že je potrebné zvoľniť.

„Go hard or go home... Niekedy to človeka proste dobehne. Nedá sa nič robiť. Nič vážne sa nestalo, ideme ďalej. PS: Ďakujem ošetrovateľom z Kadane, boli ste skvelí!” napísal na sociálnu sieť raper, ktorý pridal aj záber z momentu, ako sa o neho záchranári starajú. Okrem mokrého uteráka na čele ho napojili aj na prístroje. Zdá sa však, že Marpo je už v poriadku a pripravuje sa na ďalšie koncerty, ktoré ho čakajú.

Po koncerte v Kadani Marpa obskakovali záchranári. Zdroj: Instagram Marpo ​