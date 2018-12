Exfarmárka vysmiala Rytmusa: Čo tá pneumatika na bruchu? ALE... Neuveríte, koľko na zápase zarobil!

K tejto fotke exfarmárka Jana Kállayová napísala výsmešný komentár.

Zdroj: Facebook

PRAHA - Celé Česko a Slovensko netrpezlivo čakalo na akciu XFN Night of the Champions, kde si vo štvrtok večer zmerali svoje sily aj raperi Patrik Rytmus Vrbovský (41) a český hudobník Otakar Petřina (33) alias Marpo. No a zatiaľ čo niektorí uznávajú, že rodák z Piešťan boxerský súboj zvládol so cťou, nájdu sa aj takí, od ktorých si Patrik vyslúžil poriadny výsmech. Z toho si však ťažkú hlavu robiť nemusí - neuveríte, koľko na tomto divadle zarobil!