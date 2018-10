Obrovský HAZARD známeho rapera na diaľnici: Volant držal nohou, vodič si ťukal do mobilu!

Mohli spôsobiť tragédiu! Frajerina za volantom už mnohých stála život. Veď v týchto dňoch kvôli hlúposti troch Poliakov vyhasol na ceste život otca rodiny. A mnohí majú ešte v čerstvej pamäti tragickú nehodu dvoch dievčat, ktoré sa vo vysokej rýchlosti natáčali na mobil a havarovali.

VIDEO Mladé Češky vysielali naživo svoju jazdu: Šialená smrť v priamom prenose

Stále však nezodpovední vodiči neberú evidentne tieto prípady ako odstrašujúce príklady a naďalej hazardujú za volantom. Aktuálne sa mnohým rozum zastavuje nad videom, ktoré cez víkend na sociálnej sieti Instagram zverejnil český raper Otakar Petřina alias Marpo.

So svojou skupinou Trouble Gang mal namierené na koncert, no a práve z tejto cesty záznam pochádza. Šofér zjavne úplne zabudol na to, že sedí za volantom a mal by sa venovať riadeniu auta, ktoré, ako píše český Blesk, sa vo vysokej rýchlosti rútilo po diaľnici, a po celý čas si veselo ťukal do mobilu.

Šofér držal v oboch rukách mobil a veselo si doňho ťukal. Zdroj: Instagram O.P.

Spolujazdec, ktorým bol s najväčšou pravdepodobnosťou spomínaný raper, zatiaľ svojmu kolegovi v tomto šialenom nápadne vypomáhal a volant mu pridržiaval nohou. No v skutku excelentný nápad! O to prekvapivejší, že prišiel an um práve tým, ktorí svojich obdivovateľov nabádajú k čestnosti a láskavosti.