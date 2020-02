Youtuberka Moma skončila na lôžku: Vysoké horúčky a... V televízii ju museli nahradiť!

BRATISLAVA - Martina Horňáková (22) alias Moma patrí k hŕstke najúspešnejších youtuberov na Slovensku. V minulosti však zabŕdla aj do televízneho sveta a o post moderátorky zabojovala v štýlovej Fashion TV. Plány jej ale prekazila choroba. žeby to bola predzvesť jej rýchleho konca?

Moma je pred kamerou ako doma. So svojimi módnymi tutoriálmi začínala ešte na základnej škole a jej tvrdá práca čoskoro začala niesť vytúžené ovocie. Moma má na svojom konte už nejedno blogerské ocenenie. Aj preto sa niet čomu čudovať, že už ako 18-ročná sa rozhodla vyskúšať šťastie v známej Fashion TV a pred kamery sa postaviť vo veľkom.

Moma využila príležitosť a prihlásila sa do Face of fashion TV 2017. Reality šou, ktorej úlohou je nájsť nové tváre prestížnej lifestylovej televízie, však nedokončila. Už tesne pred druhým kolom jej totiž plány zmarila choroba. „Moma, teda Martina Horňáková, dostala cez víkend vysoké teploty, bola na pohotovosti. Je to silná diabetička, zdvihol sa jej cukor, to znamená, že momentálne leží doma a držíme jej palce, aby sa čím skôr vyzdravela,” vysvetlila jej neúčasť v neskorších kolách riaditeľka televízie Gabriela Drobová.

Riaditeľka Fashion TV Gabriela Drobová sa vyjadriť veľmi nechcela. Zdroj: Ján Zemiar,

Moma sa jej ale zapáčila natoľko, že post moderátorky jej Gabriela ponúkla takpovediac rovno z fleku. Youtuberka teda pre chorobu v roku 2017 konkurz nedokončila, ale rovno prijala ponuku televízie. Splnila si tak sen stať sa moderátorkou. Dnes už ale Momu na obrazovkách Fashion TV nenájdete. Ako sme zistili, kráska aktuálne už k moderátorkám spomínanej televízie nepatrí.

Čo presne zapríčinilo jej odchod, známe nie je. Riaditeľka Fashion TV Gabriela Drobová sa k blondínkinmu odchodu vyjadriť nechcela. Už čoskoro sa však rozbehne ďalší ročník obľúbenej šou Face of fashion TV. Kto bude ďalšou tvárou televízie?