Známy moderátor opäť pred súdom za pašovanie drog: Hrozí mu až 18 rokov!

Polícia ukončila vyšetrovanie prípadu pašovania drog, do ktorého mala byť zainteresovaná aj niekdajšia hviezda českej televíznej stanice Nova. Hlavní organizátori mali pochádzať z Vietnamu a na pašovanie drog mali používať hlavne české dvojice s nižším príjmom.

Slávek Boura bol obvinený z pašovania drog. Zdroj: Facebook S.B.

Často páry cestovali prostredníctvom cestovných kancelárií cez USA, pričom časť ich batožiny mali tvoriť práve drogy ako kokaín, heroín či pervitín. Honorár za jednu z takýchto ciest sa mal pohybovať okolo 150 tisíc českých korún. Dohromady išlo o pašovanie stoviek kilogramov drog v hodnote približne 2 miliardy korún.

Slávek Boura naďalej pôsobí ako moderátor. Zdroj: Facebook S.B.

Jedným z 58 obvinených pašerákov má byť aj Slávek Boura. Ten sa už v minulosti snažil dokázať svoju nevinu, no zdá sa, že prípad sa preňho neskočil a čoskoro sa tak opäť postaví pred súd. „Mám strach z ľudí, pretože dokážu byť pekné svine, ale vzhľadom na to, že som nič nespravil, tak nemôžem mať strach. Iba ak z krivých obvinení a zo zlej justície,” povedal ešte začiatkom roka moderátor pre denník Blesk. „Jeden môj známy z toho bol obvinený a pretože mi zabezpečoval cesty do zahraničia, v rámci zisťovania vecí okolo novej cestovnej kancelárie, tak som do košíčka s tými ľuďmi spadol tiež,” vysvetľoval, ako sa do celého prípadu zamotal.

Slávek Boura sa cíti nevinný a tvrdí, že do prípadu bol zatiahnutý kvôli jednému zo svojich známych. Zdroj: Facebook S.B.

Vyšetrovateľ ale najnovšie podal návrh na obžalobu všetkých zadržaných v rámci operácie Vombat, ktorej úlohou bolo drogový gang odhaliť. Obžalobu však ešte musí schváliť štátny zástupca. Ak sa tak stane, moderátor sa už súdu pravdepodobne nevyhne a v prípade dokázania viny mu má hroziť, rovnako ako ostatným obžalovaným, trest desať až osemnásť rokov vo väzení.