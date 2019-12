Finále markizáckej Farmy na spadnutie: Šou spozná ďalšieho víťaza a... Takto dnes vyzerajú tí predošlí!

Dnes večer spozná Slovensko víťaza jedenástej Farmy, ktorá bola opäť iná ako tie predošlé. V poslednej sérii reality šou postavila televízia proti sebe Západniarov a Východniarov. Do finále sa napokon prepracovali Gabriel Sedláček, ktorý sa stal finalistom ako prvý, Radovan Dulin sa pripojil ako druhý a Romana Košťálová napokon porazila Kristi Dali vo vedomostnom kvíze. Kto napokon porazí svojich dvoch súperov a pripojí sa k už existujúcej desiatke víťazov? To sa dozvieme už čoskoro, no čo dnes robia ostatní šampióni?

Víťaz Farmy 1 Andrea Járová

Historicky prvú sériu reality šou z roku 2011 po štyridsiatich dvoch dňoch na statku vyhrala blonďavá playmate, ktorá vo finále porazila tehotnú Lenku Liptákovú. Do súťaže so sloganom Bude to drsné išli ľudia s tým, že absolútne netušili, o čo pôjde. Andrea, ktorá svojej súperke darovala 20% z výhry, si to namierila do zámoria. Pôvodne šlo o študijný pobyt, no láska ju napokon presvedčila ostať tam. Dnes rodáčka z Bratislavy žije na Miami, naďalej sa venuje foteniu a zábermi v plavkách a spodnej bielizni teší najmä mužské osadenstvo fanúšikov.

Andrea Járová sa stále venuje foteniu sexi záberov a žije na Miami. Zdroj: Instagram A.J.

Víťaz Farmy 2 Radomír Spireng

Druhá séria na seba nenechala dlho čakať a pol roka po finále prvej sa na statok dostavili ďalší pätnásti súťažiaci. Šou mala byť opäť poriadne drsná a to aj preto, že sa začalo točiť ešte počas zimy. Víťazom sa napokon stal Radomír Spireng, ktorý porazil Tomáša Mrvu. Žilinčan mal však dobré srdce a polovicu výhry daroval svojmu súperovi. Rado hneď po skončení reality šou odišiel pracovať do Nemecka, neskôr sa niekoľkokrát vydal do škandinávskych krajín za prácou. Tvrdá robota sa na bývalom vojakovi podpísala a zhodil aj nejaké tie kilá.

Bývalý vojak Rado Spireng sa vrhol na tvrdú prácu a podpísalo sa to na jeho vzhľade. Výrazne schudol. Zdroj: Facebook R.Š.

Víťaz Farmy 3 Mário Drobný

Ešte len v júni 2012 skončila druhá Farma a tretia odštartovala už 7. septembra. Farmári bojovali 98 dní a na stupienok víťazov sa napokon postavil rodák zo Zavaru Mário Drobný, ktorý porazil Silviu Haluzovú. Šou sa niesla v duchu hesla Bude to divočina! Mário sa v roku 2016 dal na štúdium Klinickej výživy v Nitre a keď môže, cestuje. V roku 2017 sa poriadne otužil a v poriadne studenej vode podplával ľadovú kryhu. V súčasnosti by mal pracovať pre farmaceutickú firmu.

Sympaťák Mário Drobný vyštudoval klinickú výživu. Zdroj: Facebook M.D.

Víťaz Farmy 4 Pavol Styk

Od augusta do decembra 2013 bojoval na statku o výhru dlhých 105 dní Pavol Styk, ktorý vo finále pokoril Božku Candrákovú. Ako doposiaľ jediný farmár našiel v reality šou skutočnú lásku, ktorá vydržala. Dal sa dokopy s Veronikou Pavlíkovou. Tá skončila na treťom mieste. Paľo odišiel pár mesiacov po súťaži so svojou láskou do Anglicka. Minulý rok sa v posledný deň dovolenky na Bali zasnúbili. „Nedávno sme sa presťahovali na Slovensko. Stále pokračujem v podnikaní, v oblasti stavebníctva aj tu na Slovensku, aj v Anglicku. Tam pracujem hlavne pre Českú ambasádu,” prezradil nám, čomu sa aktuálne venuje. A čo sa v jeho živote po Farme zmenilo? „Myslím, že najväčšou zmenou je priebojnosť a odvaha. Farma a ľudia na farme mi ukázali iný pohľad na svet,” prezrádza Paco.

Pavol Paco Styk našiel lásku na Farme - Veronika Pavlíková skončila vtedy na treťom mieste. Zdroj: Facebook P.S.

Víťaz Farmy 5 Lenka Švaralová

Lenka Švaralová sa prihlásila do markizáckej reality šou s heslom Znovuzrodenie v roku 2014. Počas 105 dní sa prebojovala do finále a v ňom porazila Tibora Repu. Farmárka z Levíc v tomto meste ostala žiť aj po Farme. „Zbavila som sa dlhov, zabezpečila bývanie a spokojne si nažívame. Dom som predala a kúpila byt v Leviciach,“ prezradila pre topky.sk. Víťazka piatej série pracuje v levickom hoteli a v súkromí jej robí radosť syn i priateľ. „Syn rastie ako z vody a ja rastiem pýchou, že z neho rastie chlap na mieste. Mám skvelého priateľa. Spokojná som,“ pochvaľuje si Lenka.

Lenka Švaralová je so svojím životom spokojná. Zdroj: Facebook L.Š.

Víťaz Farmy 6 Tomáš Mayer

Rovnako dlhá ako piata séria bola aj šiesta, ktorá začala v auguste 2015. V nej si titul kráľa Farmy odniesol Tomáš „Tomero“ Mayer. Vo finále odsunul na druhé miesto Jozefa „Doda“ Kababika. Dnes sa v poradí šiesty šampión venuje práci v gastronómii a šťastie našiel po boku partnerky Niny. Zakotvil v Bratislave a so svojou polovičkou si, ak sa dá, užívajú cestovanie.

Tomáš Tommero Mayer pracuje v gastronómii a našiel šťastie po boku partnerky Niny. Zdroj: Instagram T.M.

Víťaz Farmy 7 Tomáš Mrva

Sedmička sa niesla v duchu hesla Táto farma zmení všetko. Špeciálna bola tým, že sa v šou zišli exfarmári z predchádzajúcich sérií. To, čo sa Tomášovi Mrvovi nepodarilo v dvojke, keď mu víťazstvo ušlo len o vlások, dosiahol v roku 2016. Vo finále porazil dnes už veľmi dobre známu fitnesku Luciu Mokráňovú. Už pri prvom účinkovaní mal sen otvoriť si pizzeriu. Trnavčan sa po súťaži akosi stiahol do úzadia a zrejme je spokojný. Šťastie našiel po boku svojej priateľky Nikol.

Tomášovi Mrvovi sa podarilo vyhrať Farmu až na druhý pokus. Aktuálne je šťastný po boku sympatickej Nikol. Zdroj: Facebook T.M.

Víťaz Farmy 8 Miroslav Povec

Všetko sa zomelie na farme. S týmto sloganom v marci 2017 odštartovala ôsma séria, ktorá mala chuť víťazstva pre Miroslava Poveca zo Spišských Tomášoviec, keď sa mu podarilo poraziť Dávida Bušku. Po účasti a výhre v reality šou sa opäť vrátil k práci s drevom a pracuje s ním dodnes. „Žijem na Spiši a pracujem na všetko možnom. Už aj na budúcej farme – na jar chcem sťahovať zvieratá,“ vyjadril sa pre topky.sk Miro, ktorému je život na statku blízky.

Miroslav Povec ostal verný práci s drevom a žije na Spiši. Zdroj: Facebook M.P.

Víťaz Farmy 9 Šimon Néma

Pred dvomi rokmi v septembri spustila televízia Markíza ďalšiu sériu s priam strach naháňajúcim sloganom Ide o život. Deviatku sa podarilo vyhrať kvetinárovi Šimonovi Némovi z Dolných Lefantoviec, ktorý víťazstvo nedaroval Michaele Kiripolskej. Zatiaľ predposledný šampión žije v Nitre a čo sa výzoru týka, prešiel najväčšou zmenou zo všetkých, ktorí sa tešili z rozprávkovej sumy. Zabudnite na dlhovlasého junáka a lá Ďurko z valala. Dnes je zo Šimona úplne iný človek a po jeho boku stojí sympatická priateľka Kaja.

Najradikálnejšou zmenou prešiel Šimon Néma. Po starom farmárovi niet ani stopy. Zdroj: Facebook S.N.

Víťaz Farmy 10 Dominik Porubský

Minulý rok si odniesol výhru z reality šou mladý Dominik Porubský, ktorý mal na statku dokonca pomer s farmárkou Michaelou. Do finále sa dostal s kamarátom Milanom Vysokaiom. Polovicu výhry daroval práve Milanovi a zo svojej polovice si kúpil vysnívaný traktor a peniaze dal aj rodičom. Dominik si približne pol roka po skončení reality šou našiel sympatickú priateľku Vanesu, ktorá všetkým nápadne pripomínala jeho súperku Dadu Urbanovú. Či je dvojica stále spolu, nevedno, keďže po spoločných záberoch sa zľahla zem, no vzájomne si páčiky a srdiečka na fotky dávajú. Mladý sympaťák ostal naďalej verný drevorubačstvu a žije v Trenčianskej Teplej.

Dominik Porubský si z výhry kúpil vysnívaný traktor. Zdroj: Facebook D.P.