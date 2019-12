Sexica z Farmy prezradila zákulisné informácie: Takto to v šou naozaj funguje!

BRATISLAVA - Do najužšieho výberu sa síce neprebojovala, no karty na Farme premiešala v naozaj veľkom štýle. Reč je o Mirke Csorbovej (19), ktorá patrila medzi najdiskutovanejšie osoby v tejto sérii populárnej šou. My sme brunetku stretli v Bratislave, kde sa pripravovala na návrat na statok. Ak vás zaujíma, čo nám prezradila o zákulisí súťaže, čítajte ďalej!

Už onedlho sa fanúšikovia dozvedia, kto z trojice Romana, Radovan a Gabo bude víťazom už jedenástej série Farmy. Ešte predtým sa však späť do šou už tradične vrátili vypadnutí súťažiaci. Tesne predtým sme na klinike krásy stretli Mirku, ktorá má síce len 19 rokov, no na statku dokázala, že o vek absolútne nejde. Tmavooká východniarka sa svojím pôsobením postarala o poriadny rozruch a pomotala hlavu aj nekorunovanému kráľovi Farmy Matejovi.

My sme sa od nej však okrem informácií zo súkromia dozvedeli napríklad aj to, ako to skutočne v súťaži funguje. Čo sa týka hygieny či starostlivosti o svoj zovňajšok, ženy to naozaj nemajú práve jednoduché. Ako toto všetko zvládala, ako po jej vypadnutí na jej účinkovanie v šou zareagovala rodina a čo prezradila o Matejovi, sa dozviete v našom rozhovore vyššie!