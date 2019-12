Napínavé finále Farmy: Rozchod, šikana a... TOTO je víťaz!

BRATISLAVA - Farma 11 už pozná svojho víťaza! Finálový večer obľúbenej šou šokoval nejedného diváka. Najsilnejšia trojica súťažiacich v zostave Romana Koštálová, Radovan Dulin a Gabriel Sedláček sa medzi sebou popasovali v duelových disciplínach, aby dokázali, že práve oni majú na to stať šampiónom drsnej reality šou. A finále bolo naozaj napínavé!

Pointa celého večera bola získať 10 bodov. V prvej disciplíne súťažiaci simulovali typický farmársky deň. Hneď na začiatku sa museli zakukliť do spacákov, vstať na budenie budíka, prezliecť sa, najesť sa, vypiť kávu a potom čo najrýchlejšie nakŕmiť imaginárne zvieratá. Vyzeralo to tak, že disciplínu vyhrá Romana, no napokon aj hospodár usúdil, že nezjedla celé jedlo. Napokon teda súboj pokračoval a vyhral ho Gabo.

Romana mohla vyhrať disciplínu, pri kontrole sa však ukázalo, že nezjedla celú svoju porciu jedla. Zdroj: TV MARKÍZA

V ďalšej disciplíne museli súťažiaci chytať náhodne padajúce kusy dreva a tie následne vložiť do košov, ktoré mali po svojom boku. Víťazne vyšiel opäť Gabo z pôvodného východniarského tímu. Prestávku medzi ďalším súbojom vyplnila speváčka Martina Schindlerová, ktorej vystúpenie dojalo mnoho prítomných a väčsina farmárov sa ani nesnažila skrývať slzy v očiach.

Druhú disciplínu vyhral opäť Gabo Sedláček. Zdroj: TV MARKÍZA

Finálový večer spríjemnilo vystúpenie Martiny Schindlerovej. Zdroj: TV MARKÍZA

Tretí duel suverénne ovládla Romana. Ako prvej sa jej podarilo v kope blata nájsť kľúčiky, ktorými odomkla skrinku, a tak si odniesla najvyšší počet bodov. Po ďalšom speve Martiny Schindlerovej prekvapila svojim vyjdrením Mirka Csorbová. Keď sa jej Evelyn spýtala, ako to vyzerá medzi ňou a Matejom, odpoveď bola jednoznačná. „Nijak. Asi som bola naivná a tí ľudia na Farme mali pravdu," vyjadrila sa a zároveň dodala, že Matej ju podľa nej bral "len" ako dcéru a ich vzťah sa viac neprehĺbil.

Mirka Csorbová priznala, že jej vzťah s Matejom po Farme nepokračuje. Zdroj: TV MARKÍZA

Nasledujúci duel sa niesol opäť v znamení víťazstva Gaba. Pomaly, ale isto, tak začalo byť jasné, kto sa stáva absolútnym favoritom celého finále. Pred poslednou disciplínou mal príhovor samotný hospodár. „Keď som začínal na mojej farme, nemohol som sa vyhovárať. Nič by som nedosiahol. A vy... dovedna ste dostali viac ako sto úloh a každý z vás si prešiel osobným peklom," vyhlásil, pričom dodal, že vďaka šou museli rozdielni ľudia pochopiť, ako sa vzájomne akceptovať a búrať bariéry.

Farmárov ohodnotil aj hospodár Martin Bagár. Zdroj: TV MARKÍZA

Evelyn napokon oznámila, koľko hlasov dostali súťažiaci od fanúšikov posielajúcich sms. Radovi diváci poslali 10 946 správ, Romana získala 4 858 hlasov a Gaba podporilo 15 207 divákov. Opäť bolo teda zrejmé, že za dlhší koniec lana ťahá práve Sedláček. Rozhodujúcim súbojom sa teda stal práve obávaný "almanach" - a teda vedomostný kvíz.

Na záver si to Romana, Rado a Gabo rozdali vo vedomostnom kvíze. Zdroj: TV MARKÍZA

Odpovede na otázky vo vedomostnej súťaži opäť nedopadli úplne jednoznačne. Znova teda boli potrebné rozstrelové otázky. Disciplínu napokon opäť vyhral Gabo, čím sa sa stal absolútnym víťazom Farmy. Slzy v očiach, samozrejme, nechýbali a Sedláček si tak konečne odnáša rozprávkovú výhru.