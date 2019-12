Český spevák v šoku: So strelcom z Ostravy bol v intenzívnom kontakte!

Susedné Česko prežíva obrovský šok a smútok. Včera ráno došlo v ostravskej nemocnici ku streľbe, pri ktorej útočník zabil až šesť ľudí, čakajúcich na vyšetrenie. Podľa doterajších informácií mal byť strelec psychicky labilný a nahovárať si, že je smrteľne chorý. A zdá sa, že 42-ročný Ctirad, ktorý si po svojom ohavnom čine zobral život, nie je úplne neznámy ani českej hudobnej hviezde Davidovi Stypkovi.

David Stypka si za rok 2017 odniesol Cenu Anděl. Zdroj: Facebook D.Š.

Víťaz prestížnej ceny Anděl 2017 David Stypka včera šokoval na svojom profile na sociálnej sieti, keď zverejnil príspevok v ktorom priznal, že s páchateľom bol v kontakte. „Taký ten pocit, keď si štrnásť dní píšete na messengeri s človekom, čo sa s vami nejak stotožňuje, a on potom zastrelí mnoho ľudí a nakoniec seba. Ctirad bol evidentne labilný, ale že až takto, to som, bohužiaľ, nespoznal. Fuck! Je mi to ľúto," napísal spevák na svojom profile.

David Stypka priznal, že s vrhom bol v kontakte. Zdroj: Facebook D.Š.

David totiž v októbri priznal, že mu lekári diagnostikovali rakovinu pankreasu. Podstúpil preto operáciu, pri ktorej mu nádor vyoperovali a momentálne sa podrobuje sérií chemoterapií. Po tom, ako sa s diagnózou priznal na sociálnej sieti, skontaktoval sa s ním práve Ctirad, ktorý bol presvedčený, že trpel rovnakým ochorením. Či práve to bolo dôvodom, prečo v nemocnici strieľal, nevedno.

Davidovi Stypkovi len nedávno diagnostikovali rakovinu pankreasu. Zdroj: Facebook D.Š.

Spevák vo svojom príspevku taktiež spomenul, že sa za tragédiu necíti nijako vinný ani zodpovedný a na prípadné otázky nebude odpovedať. Keďže však celý prípad momentálne prešetruje polícia, je možné, že sa budú zaujímať aj o konverzáciu medzi spevákom a páchateľom, ktorý si krátko po svojom desivom vyčíňaní zobral život.