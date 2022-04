Posledné chvíle českého speváka (†41): Bolo mu lepšie a zrazu... SMRŤ!

David Stypka zomrel 10. januára 2021. V roku 2020 mu diagnostikovali rakovinu pankreasu, napriek tomu pokračoval v tvorbe a naďalej spolupracoval napríklad s Ewou Farnou. Lenže potom sa nakazil koronavírusom...

Jeho rodina samozrejme verila, že sa z toho dostane. A on sám evidentne tiež. „My sme to tak rýchlo nečakali a boli sme v šoku,” prezradila teraz jeho mama Marie Blesku. „Proste sme verili v zázrak, že sa uzdraví, že sa na to prišlo včas. A potom dostal covid a šiel síce do nemocnice, ale vo štvrtok mi volal a v piatok 8. januára mi písal večer z nemocnice, že je mu lepšie, že to vychytávajú,” dodala.

Ako spomínala, keď si pre zhoršené dýchanie musel volať záchranku, adresoval jej slová: „Mami, neboj sa, ja sa vrátim.” Bohužiaľ, jeho slová sa nesplnili. Navyše, v čase pandémie za ním do nemocnice nemohli ísť, a tak odišiel osamote. „Bolo to hrozné. Bol covid, on mal covid a my sme za ním nemohli ísť, a zrazu sme sa ráno prebudili a on nebol,” povedala so smútkom.