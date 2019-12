Markizácka hviezda tajila pôrod 2 týždne: Pochválila sa záberom bábätka!

PRAHA - Vďaka markizáckej speváckej šou sa dostala na výslnie a do povedomia mnohých Slovákov a Čechov. Víťazka šou The Voice Annamária d’Almeida (29) už v júni počas finále nosila pod srdcom svoje druhé dieťatko. Krátko pred Vianocami sa z nej stala dvojnásobná mama!

Kto by si nespomínal na Annamáriu d’Almeidu? Vždy usmiatu a sympatickú hviezdu speváckej šou. Vďaka svojmu talentu a hlasu sa prebojovala medzi štvoricu najlepších a napokon sa postavila aj na stupienok víťazov a samú ju to vtedy poriadne šokovalo. „Som dosť prekvapená, som veľmi vďačná všetkým tým ľuďom, čo spôsobili, že sa toto stalo,” povedala tesne po výhre pre topky.sk.

Už počas finále The Voice nosila Annamária d’Almeida pod srdcom bábätko. Zdroj: Instagram A.A. ​

Počas finálového večera ju prišiel podporiť aj manžel s dcérkou Helenkou a pod srdcom už nosila druhé dieťatko. To sa vypýtalo na svet ešte pred Vianocami, no až do Štedrého večera si túto krásnu správu nechávala speváčka len pre seba a svoju milovanú rodinu.

Napokon sa však záberom malej dcérky pri stromčeku pochválila na Instagrame a všetkým zaželala tie najkrajšie Vianoce. „Želám vám všetkým krásne a požehnané Vianoce. My sme doma najväčší darček dostali pred dvoma týždňami. Nielen vianočku sme doma upiekli. Tak sa majte radi a užívajte si Vianoce s vašimi milovanými,” napísala Annamária k fotke bábätka.