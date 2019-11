Slovenského speváka (30) riešila polícia: Natankoval na pumpe, ale... Odišiel bez zaplatenia!

Jakub Petraník kurióznu situáciu, v ktorej sa ocitol, opísal na sociálnej sieti Facebook. Podľa jeho vlastných slov normálne natankoval, na pumpe si vybral nejaké jedlo a zaplatil... Celé to však malo jeden podstatný háčik.

„Keď natankujete, potom si vyberáte bagetu, pitie a sladkosť, zaplatíte a o pár dní vášmu otcovi volajú z polície, že ste ušli bez zaplatenia benzínu. Nikdy nezabudnite pri pokladni povedať, že ste tankovali,“ podelil sa o trápny zážitok spevák. Toho sme aj oslovili, nech nám prezradí, ako táto dnes už vtipná príhoda dopadla.

„No trápne bolo to, že volali môjmu otcovi a ten mi hneď volal, či to myslím vážne, že kradnem benzín. Ja som tam potom šiel, vyšla vedúca, poslala ma za pokladníčkou veľmi stroho a zaplatil som to. Ale ten pocit, jak na mňa pozerali ľudia aj personál bol naozaj nepríjemný,“ priznal pre Topky.sk Petraník.

Situácia má podľa jeho vlastných slov logické vysvetlenie. „Ono to je tým, že keď človek platí bezkontaktne, tak už málokedy pozerá na sumu, inak by som si to asi všimol,“ zamyslel sa hudobník. Jedno je však dnes isté, odteraz si Jakub trikrát skontroluje, či pri pokladni platí za všetko, za čo by mal.