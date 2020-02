Slovenský spevák naložil Šimkovičovej: Rozvrátil jej rodinu homosexuál?

BRATISLAVA - Martina Šimkovičová (48), niekdajšia hviezda Televíznych novín, v posledných dňoch vyvolala naozaj búrlivé diskusie. Ich príčinou je homofóbny príspevok, ktorý nedávno zverejnila na sociálnej sieti. Po tom, čo LGBT a gender ideológiu označila za niečo zvrátené, sa najprv ozval návrhár Fero Mikloško (44), ktorý poslankyni naložil, koľko sa do nej zmestilo. A najnovšie sa do nej obul aj spevák Jakub Petraník (31).

Jakub sa už nejaký ten rok svojou homosexuálnou orientáciou vôbec netají a na sociálnych sieťach pravidelne komentuje aj politické dianie. V poslednom období mu vrásky na čele robia aj predbežné volebné prieskumy. „Ja si osobne myslím, že by to bolo hrozné, ak by nám vládli náckovia. Dnes by už zrejme bolo ťažké pre nich likvidovať menšiny, ale to, že ich ľudia volia, je veľmi smutné. Je smutné, že taká strana je vôbec dovolená,” vyjadril sa pre Topky k otázke, ako vníma narastajúce percentá ĽSNS.

Žlč mu však poriadne zdvihla aj Šimkovičová. „Myslím si, že pani Šimkovičová sa len zúfalo snaží udržať v parlamente, aby mala ľahký zárobok, lebo inak si takéto vyjadrenie ženy, ktorá začínala v šoubiznise, neviem vysvetliť. Vnímam to buď ako populizmus, alebo hlúposť,” povedal nám, keď sme sa zaujímali, ako vníma homofóbny príspevok poslankyne. Na otázku, či sa s ňou niekedy osobne stretol, reagoval rovnako úprimne. „Nie, chvalabohu,” povedal nám.

Martina Šimkovičová sa kedysi homosexuálov nestránila. Za jej príspevok jej naložil aj Fero Mikloško, s ktorým má dokonca takúto spoločnú fotografiu. Zdroj: topky

Jakub Petraník sa svojou homosexuálnou orientáciou netajím. Na snímke je v spoločnosti svojho priateľa. Zdroj: Jan Zemiar

Spevák si celkom nevie dať dohromady ani skutočnosť, že kedysi sa medzi homosexuálmi bežne pohybovala. „A zrazu sa stane homofóbna a začne z homosexuálov vytvárať falošné zlo. Buď sa pretvarovala predtým, lebo jej v telke bolo dobre, alebo sa pretvaruje teraz, pretože tie tisíce za, v jej prípade žiadnu prácu, voňajú. Žena, ktorú odvšadiaľ vyhodia, sa tvári, že chce urobiť niečo pre Slovensko, týmto dosiahne len to, že medzi ľudí vnáša nenávisť,” vysvetlil svoj postoj k vyjadrovaniu sa bývalej moderátorky Petraník.

„Bolo by mi na jej mieste zo seba smutno, keby som sa musel znížiť k tomu, že budem útočiť na menšiny kvôli peniazom,” dodal na adresu poslankyne, ktorej sa pred rokom rozpadlo manželstvo. Jakub nevylučuje ani to, že jej postoj a rodinné problémy spolu súvisia. „Určite môže byť zatrpknutá. Inak si neviem vysvetliť to rozpoltenie osobnosti, pretože na jednej strane bojuje za tradičnú rodinu, ktorú tu nikto neohrozuje, a na druhej strane si nevedela udržať tú vlastnú. Rozvrátil jej rodinu homosexuál? To si naozaj nemyslím. Jedine, že by áno,” rypol si na záver.

K jeho slovám sme oslovili aj samotnú Martinu Šimkovičovú, tá však na naše otázky neodpovedala.