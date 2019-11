Slovenský spevák otvorene o homosexualite: Ako sa to dozvedeli jeho rodičia a... Nerobte z nás strašiakov!

Jakub Petraník

Zdroj: Peter Brichta

BRATISLAVA - Jakub Petraník (30) nabral odvahu na to, čo málokto v jeho brandži. Spevák sa absolútne netají tým, že po jeho boku by ste ženu hľadali naozaj márne. Už nejaký ten čas funguje s priateľom a namiesto toho, aby sa skrýval, ukázal poriadnu guráž a začal hovoriť veci na rovinu - na rozdiel od niekoľkých jeho kolegov, o ktorých sa v kuloároch iba šepká. No a keďže si uvedomuje, že sa nemá za čo hanbiť a z hlúpych poznámok si ťažkú hlavu nerobí, v rozhovore nám otvorene porozprával aj o tom, ako sa to dozvedeli jeho rodičia.