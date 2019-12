Zadarmo na markizácku farmu nešli: Mastné sumy za účasť v reality šou?!

BRATISLAVA - Markizácka reality šou Farma je medzi divákmi mimoriadne obľúbená. Stále sa tak vynárajú nové a nové informácie týkajúce sa fungovania a účasti súťažiacich. Väčšina z nich sa na povrch derie najmä zo strany expartnera Kristi Dali (32), ktorý svoj Instagram zásobuje jedna radosť. A za pravdu mu dávajú aj komentujúci. Najnovšie vyrukoval s tým, koľko mali zhrabnúť za účasť Kika a Rado, no objavil sa aj komentár, podľa ktorého sú zaplatení všetci účastníci!

Paľo má na Kristínu poriadne ťažké srdce. Bol by jej zniesol modré z neba a ona sa zatiaľ na Farme šuchorí s Radom Dulinom, ktorý doma tiež nechal partnerku. Dokonca rovno snúbenicu. Napriek tomu si spomínaní farmári našli k sebe cestu a city si prejavujú viac, ako by bolo vhodné.

Kika a Rado mali od Markízy dostať mastné sumy za účasť. Zdroj: TV MARKÍZA

A to zrejme vyprovokovalo Kikinho expartnera z Nemecka k tomu, že zverejňuje vskutku zaujímavé informácie. A to nielen čo sa fotomodelky týka, ale najmä Farmy a účinkovania v nej. Najnovšie zverejnil status o tom, aký mala Senčanka dostať honorár za účasť v prípade, že bude súhlasiť s nakrútením intímnych záberov.

„Kika mi to povedala ešte pred nástupom do Farmy, že podpísala zmluvu s Markízou vo výške 15 000 eur, ktoré dostane za účasť vo Farme 11 s tým, že súhlasí so zverejnením nahých aj intímnych záberov a že sa tam bude prezentovať rajcovne, výstredne pred kamerou,” píše Paul. Pätnásť tisíc eur celkovo, pričom prvá tretina jej mala byť vyplatená ešte pred nástupom na statok a zvyšok po odvysielaní poslednej časti.

To však zďaleka nie je všetko! Týždenný honorár mal dostávať aj Rado Dulin, ktorý s televíziou údajne podpísal zmluvu. Dokonca mu vraj majú garantovať účasť vo finále. „Teraz sa vôbec nečudujem, že si tam Rado a aj Kika robili, čo chceli a ani raz im nebolo ani náznakom povedané, že dostanú nejaký trest za porušovanie pravidiel, nedajme tomu, že vylúčenie z Farmy!” rozhorčuje sa Kikin ex.

S informáciami o honorároch a zmluvách vyrukoval Kikin expartner Paul. O niečo konkrétnejšia bola istá Klára. Zdroj: Instagram P.H.

K slovám Paula sa však pridali aj ďalší. Istá Eva mu dáva za pravdu a tvrdí, že tam rozhodne farmári nejdú len tak zadarmo. „Áno, je to pravda, že sú platení. Plat majú každý týždeň. Vyplácajú im taký honorár, o akom sa dohodli dopredu. Mám to od známej, ktorá bola účastníkom,” tvrdí komentujúca.

Ohľadom honoráru však bola o niečo konkrétnejšia istá Klára. „Každý účinkujúci dostáva na deň 80 eur. Tak netrep, že Kika ešte len pred nástupom dostala 5 000,” rozhorčila sa a, samozrejme, že ďalšieho diváka zaujímalo, odkiaľ má takúto konkrétnu informáciu. „Moja švagriná tam bola,” znie jej odpoveď.

Čo sa týka honorárov pre farmárov a špeciálnej zmluvy, s otázkou, čo je na tom pravdy, sme sa obrátili aj na televíziu Markíza. Doposiaľ však kompetentní neodpovedali.

Aj komentujúca Eva sa pridáva k tomu, že účastníci majú za účasť niečo ako plat. Zdroj: Instagram P.H.