Megaúspech Slovenska na svetovej súťaži: TOTO tu ešte nebolo!

PARÍŽ - 16 rokov! Presne toľko sme čakali na obhajobu slovenského víťazstva v rámci prestížnej modelingovej súťaže Elite Model Look. Prvenstvo však tentokrát nezískala krásna modelka, ale charizmatický mladík Andrej Chamula (19).

Vyhrať či sa aspoň dobre umiestniť v rámci svetového finále Elite Model Look je snom nejednej začínajúcej modelky či modela. Práve táto súťaž totiž odštartovala rozprávkové kariéry svetových topmodeliek Giselle Bündchen či Alesandry Ambrosio, ale aj mnohých Sloveniek, napríklad Michaely Kocianovej, Denisy Dvončovej či Lindy Nývltovej.

Česko-Slovenské finále súťaže sa konalo v auguste. Zdroj: Jan Zemiar

A práve na víťazstvo Slovenska sme čakali poriadne dlho. Po tom, ako sa v roku 2003 podarilo prvenstvo získať krásnej Denise Dvončovej, teraz, po 16 rokoch, prišla ďalšia skvelá správa. Tentokrát však nebodovali dievčatá. Na finále, ktoré sa konalo uplynulý pondelok v Paríži, totiž porotu najviac oslovil 19-ročný Slovák Andrej Chamula. A keďže na mužských modelov sa svetové finále tejto súťaže zameriava až od roku 2014, Andrej je zároveň historicky prvým Slovákom, ktorý vo svetovom finále uspel.

Slovenský víťaz Andrej Chamula obhájil prvenstvo aj na celosvetovom finále. Zdroj: Elite Model Management

Nadšenie z rozhodnutia poroty neskrýva ani riaditeľ súťaže Schwarzkopf Elite Model Look pre Českú a Slovenskú republiku Saša Jány. „Mám z tohto úspechu obrovskú radosť. Potvrdzuje to pozíciu projektu Elite Model Look ako najúspešnejšiu platformu hľadania nových tvárí na Slovensku a v Čechách. Andrej svojím víťazstvom nadviazal na úspechy celosvetových víťaziek z Čiech a Slovenska. Veľmi mu prajem tento skvelý štart vo vrcholovom modelingu. Andrej je inteligentný, charizmatický, moderný typ muža, ktorý má okrem správneho looku rozhľad a skvelú komunikáciu.“

Prvé miesto v dievčenskej kategórii získala modelka Yireh Fernanda z Dominikánskej Republiky. Zdroj: Archív Elite Model Management

Andrej Chamula má teda parádne našliapnuté na úspešnú kariéru a my dúfame, že o ňom budeme počuť už čoskoro.