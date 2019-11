MMA zápasník Vémola po prehre s Attilom Véghom: Skončil na operačnom stole!

Karlos Vémola má za sebou najťažšiu prehru celej svojej kariéry. Na minulotýždňovom MMA zápase storočia, ktorý sledovalo celé Česko a Slovensko, sa mu po totiž rozplynul sen o účasti na UFC. Niet preto divu, že sa po osudnom momente na istý čas odmlčal.

Svojim fanúšikom sa ozval až teraz. Zverejnil fotku priamo z nemocničného lôžka. Len tri dni po zápase ho totiž čakala operácia ramena. „Trochu som sa odmlčal, potreboval som zregenerovať... Je to ako hnusné dejavù... Pred 4 rokmi som prehral a pár dní nato som sa prebudil na operačnom stole a nemal jediný dôvod zápasiť ďalej. Teraz tie dôvody mám... Narodí sa mi malinká Lili, ktorej nechcem ukázať, že som sa vzdal...“ napísal Vémola.

A dodal: „Mám za chrbtom tisíce fanúšikov, ktorí vo mňa veria, motivujú ma a ženú ma vpred a hlavne som omnoho lepší fighter než to, čo som mohol predviesť v sobotu... Môj dlhoročný sen je možno preč, ale tá túžba prísť si späť pre všetko, čo mi zobral, ma stavia z nemocničného lôžka smer gym už dnes.“

Na svojom Instagrame nechal zápasník prehovoriť aj svojho lekára, ktorý operáciu vykonal. Jeho slová šokujú: „Karlos mal v sobotu svoj veľký deň, ten bohužiaľ nedopadol, každopádne dnes už je tu u nás v nemocnici a ideme mu naprávať rameno. Je to borec, ja by som s takým ramenom, ako má on, nešiel hrať ani bedminton, nieto biť sa s Attilom,“ povedal lekár len chvíľu pred zákrokom.