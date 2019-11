FOTO Čerstvý víťaz súboja storočia Attila Végh: Túto krásku má doma a... o chvíľu budú traja!

TRNAVA - Zápasník MMA a čerstvý šampión Attila Végh (34) to vyhral na plnej čiare. A to nielen v zápasníckej klietke. Doma má totiž krásnu manželku Natáliu (25) a čoskoro sa ich rodinka rozrastie aj o prvého potomka.

Vzrušenie okolo nášho najlepšieho MMA zápasníka Attilu Végha neutícha ani niekoľko dní po tom, ako v ostro sledovanom zápase porazil českého vyzývateľa Karlosa Vémolu. Vďaka bleskovému víťazstvu sa dostal do povedomia nielen fanúšikov tohto bojového športu, ale aj tých, ktorí o ňom doteraz ani nechyrovali. A športovcovi sa darí aj mimo povestnej klietky.

Attila Végh má dvojitý dôvod na radosť. Zdroj: Oktagon MMA

Zápasník MMA a jeho nežná polovička tvoria pár už niekoľko rokov, no minulý rok v lete sa ho rozhodli spečatiť aj oficiálne. Svadba vraj trvala až do siedmej rána a tvrdý zápasník sa nechal počuť, že by si ju pokojne zopakoval aj každý rok.

Od ich veľkého dňa sa manželia netajili ani tým, že by si radi založili aj rodinu. A tento sen sa im už o pár týždňov splní. Sympatická blondínka totiž pod srdcom nosí ich prvé dieťatko. Ako dvojica potvrdila, chlapček by sa mal vypýtať na svet v období okolo Vianoc.

Attila Végh si s priateľkou Natáliou povedali áno minulé leto. Zdroj: Instagram N.V.

Z Attilu a Natálie sa čoskoro stanú rodičia. Zdroj: Instagram N.V.

Pozrite sa, ako to Natálii pár týždňov pred pôrodom pristane.