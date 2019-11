Súťažiaci (52) z jojkárskeho Talentu: Vo väzení za pokus o vraždu!

Hudobník z Čiech už čo-to načrtol priamo v Talente, no pre Nový čas porozprával detaily. „Bol som bohatý obchodník so zlatom a šperkmi. Po skúsenosti s obchodovaním sa mi to však sprotivilo a ona to využila. Odovzdal som jej svoju firmu, ktorú som budoval pätnásť rokov a šiel som na úrad práce,“ porozprával Luděk.

Okolie ju vraj neprijímalo, a tak sa uzavrela do seba a začala piť. „Keď som na ňu tlačil, aby prestala, začali lietať facky a päste na moju tvár. Aby som zastavil to šialenstvo, tak dostala dve facky. A presne na to čakala. Napokon ma dostala do basy,“ priznal Minka. Dôvod bol naozaj šialený. Vraj sa svoju manželku pokúsil zavraždiť.

„Skoro mi vyliezli oči. Zo spisu som sa dozvedel, že som mal svoju ženu otráviť šampanským, že som tam vstrekol jed. Jednoducho ma zavreli pre jednu šarvátku. Vo vyšetrovacej väzbe konečne po troch rokoch nikto na mňa nevrieskal, bol som dohryzený, dotrhaný, ale bol som rád, lebo odrazu bolo ticho. Hovorili mi šťastný väzeň,“ dodal Luděk.

Vo vyšetrovacej väzbe napokon strávil len 3 týždne, no hrozilo mu 5 až 8 rokov. Zachránila ho dcéra, ktorá dosvedčila, že mama jej otca provokovala ponižovala a urážala, kým nevybuchol.