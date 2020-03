Ex Ivety Bartošovej (†48) lieta v problémoch: Rychtářovi hrozia 3 roky väzenia!

PRAHA – Zosnulá speváčka Iveta Bartošová (†48) sa musí v hrobe obracať. Vdovec Josef Rychtář (61), ktorý tu po nej ostal, je totiž momentálne trestne stíhaný. Nie je to síce po prvý raz, no dôvod je poriadne zarážajúci. Mal totiž ohrozovať maloleté dieťa!

Tentoraz má Josef Rychtář lietať v poriadnych problémoch, ktoré ak zhora vidí jeho zosnulá manželka Iveta Bartošová (†48), musí sa doslova v hrobe obracať. „Pepa to tentokrát už moc prepískol. Už roky ľuďom sprosto nadáva a vyhráža sa, polícia to väčšinou nechala tak, takže si pravdepodobne pripadal nesmrteľný. Tentokrát to ale bolo naozaj úplne cez čiaru. Vinia ho z toho, že sa vyhrážal svojmu synovi Josefovi a jeho rodine, lenže tam tentoraz mal zamotať aj celkom nevinné malé dieťa,“ vyjadril sa pre extra.cz zdroj blízky Rychtářovi.

Josef Rychtář má byť obvinený z vyhrážania maloletému.

Podľa neho mala policajtom už dôjsť trpezlivosť, pretože mnohí z nich sú rodičmi a toto je veľa aj na nich. Muži zákona sa však odmietli v tomto prípade vyjadrovať. „V rámci prebiehajúceho trestného konania sa zo zákonných dôvodov k jednotlivým osobám nebudeme vyjadrovať. V tejto fáze je priebeh trestného konania neverejný,“ povedal policajný hovorca Zdeněk Chalupa. K prípadu sa odmietli vyjadriť aj napriek tomu, že Rychtářovo meno nik vôbec nespomenul.

Hovorca polície bol skúpy na slovo aj čo sa týka potvrdenia či vyvrátenia tvrdenia, že šesťdesiatjedenročný muž z Říčan sa mal dopustiť spáchania trestného činu nebezpečného vyhrážania. Hovorcovi totiž malo byť jasné, že otázka sa týka práve Rychtářa. „Vieme, že táto otázka smeruje ku konkrétnej osobe. Pokiaľ by k nej nesmeroval, vyjadriť by sme sa mohli,“ povedal Chalupa, čím v podstate nepriamo potvrdil dohady.

So synom Josefom Rychtářom mladším nemá vraj najlepšie vzťahy. Zdroj: Tv Pětka/facebook

Ak by skutočne v tomto prípade šlo o vyhrážky zo strany Josefa Rychtářa, nebolo by to prvý raz, čo by sa dopustil trestného konania. Právoplatne bol totiž odsúdený už v minulosti za zbitie exmanželky. V prípade, že sa vyhrážanie maloletému potvrdí, vdovec po Bartošovej by mohol nafasovať až 3 roky za mrežami. Hoci syn Josef bol skúpy na slovo, druhý syn Jan bol zhovorčivejší a obvinenie vlastne potvrdil.

„Veľmi sa s tým nezapodievam, ale niečo som počul aj o tom obvinení. Po zapálení toho auta sa otec napil a prebehli tam nejaké slovné výmeny. Nikoho nechcem ospravedlňovať, ale viac-menej chápem obe strany. Brácho asi mohol počkať až vytriezvie, ale vzťahy medzi nimi sú zlé už dlho a asi sa už nenapravia,“ povedal pre český web Ján Rychtář. Ako to napokon celé dopadne, ukáže až čas.